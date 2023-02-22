【財政預算案2023】消息：港府擔保旅社最多借500萬最長還10年　稱不擔心對方「走數」

▲ 【財政預算案2023】消息指港府擔保旅社最多借500萬最長10年還 ，稱不擔心對方「走數」。（資料圖片）

新一份財政預算案今日（22日）出爐，為支援跨境客運及旅遊業，港府參考了「中小企融資擔保計劃」推出新計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年4月內推出，計劃詳情稍後公布。

政府消息人士表示，27億元的貸款擔保額有大部分提供給持牌旅行代理商申請，每宗申請的貸款額介乎100萬至500萬不等，視乎申請企業的規模。政府最長擔保期為10年。不過貸款只可作營運資金，不可用來償還貸款。

申請的容運營運商和持牌旅行代理商須為非上市本地註冊企業、旅遊業條例註冊下的旅行代理商、2023年3月底前最少營運3個月、申請企業須沒有破產令或破產呈請、申請時沒有達到61天或以上的已違約欠款。

消息人士又指，不擔心旅行社會「走數」，形容企業不償還貸款的代價大，不但公司要結束營業，其後亦不能再申請旅行社牌照，強調新政策已衡量不同的風險。

「旅行社鼓勵計劃」2019年推出，旨在按旅行社接待入境及出境過夜旅客的人數，向旅行社提供現金鼓勵，每家旅行社可獲現金鼓勵的合資格旅客數目上限為1,000個，每名入境旅客及出境旅客的現金鼓勵，分別為120港元及100港元。是次財政預算案計劃獲政府延長三個月申請限期，消息人士指，每間旅行有500名旅客的資助名額，每接待一名旅客可獲100元現金鼓勵，又稱3月底前未領取或未用盡的資助額，不可延續至今年4月或以後。

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記者：陳麗娜