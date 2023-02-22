【新店速報】日本過江龍串揚料理名店串亭 Kushitei　首間海外分店登陸香港【內附連結】

▲ 日本過江龍登龍香港，主打多款滋味串揚，還推出餐廳日本串揚廚師發辦料理，包括每位498元/10道美食。(餐廳提供)

日本過江龍串揚料理名店「串亭Kushitei」最近登陸香港，供應正宗日本串揚美饌，以及呈獻高質地道的廚師發辦體驗。

「串亭Kushitei」位於東京惠比壽的總店於2019年開業，最深入民心的串揚美食，秘製炸漿薄脆輕盈，均勻覆蓋時令肉食蔬菜的表面，巧妙提升食材風味。由於深受食客觀迎，分店於短短3年間已開遍日本各地，成為日本最受歡迎的串揚料理店之一。目前於日本共有10家分店，並繼續積極擴展品牌版圖。

香港店是品牌首間海外分店，佔地1,000平方呎，共設有20個座位，當中包括可容納8位賓客的吧桌位置，及設有12個座位的雅座。

餐廳的室內設計使用木系元素展現極致和風美學，營造舒適柔和的照明氣氛，讓食客們此起彼落的歡笑聲透過光線傳遍店內每個角落，享受品牌最馳名的串揚系列，呈現日本總店獨有的熱絡氛圍。

使用新鮮葵花籽油

餐廳每一道菜均由經驗豐富的日籍料理團隊即席烹調，並堅持使用百分百新鮮的葵花籽油，絕不含回鍋油，方能確保每道串揚風味均較為健怡，且口感香脆不膩。

▲ 炸天使蝦串(餐廳提供)

餐廳現供應兩款日本串揚廚師發辦料理，包羅10道（每位498元）及12道（每位698元）串揚滋味。菜單另備有前菜、主食及甜點，意猶未盡的食客亦可加配一系列單點菜式。

兩款菜單均備有結合3款季節食材的風味的前菜拼盤、開胃清新的自家製麻糬豆腐；以及可供食客自選的食事有稻庭烏冬或雞肉茶泡飯，以及甜點夾餡雪糕或自家製布甸。

貴為菜單焦點的串揚料理更是教人引頸以待，兩款菜單包羅的串揚美饌各有特色；焦點落在品牌為慶祝首家海外分店開幕而為特別香港市場設計的獨家滋味——炸生麩配帕爾瑪芝士串、炸特製冬菇免治肉串。

▲ 炸和牛西冷配黑松露醬串(餐廳提供)

當中「10道串揚菜單」先上場有炸和牛西冷配黑松露醬串、炸天使蝦串、韭黃雞柳卷串及炸帆立貝串。在清甜的炸大根串的襯托下，令在後段上場的串揚料理味道更為突出；包括炸蠔串、炸蓮藕明太子串、炸三文魚串配三文魚籽、及香港店獨有的炸特製冬菇免治肉串及炸生麩配帕爾瑪芝士串。

而豐盛的「12道串揚菜單」除了有炸和牛西冷配黑松露醬串、炸天使蝦串及炸三文魚串配三文魚籽外，更搭配風味濃郁的芝麻拌鯖魚串、炸三元豬柳串。緊接送上的串揚還有香港市場專屬的炸特製冬菇免治肉串、創意的炸鯡魚籽昆布串、柚子鰤魚串、炸汁燒鰻魚串、奶油焗蟹肉串、炸鮑魚串及融入西方特色的炸鵝肝串。

另外，食客亦可加配一系列別具東瀛特色的單點美饌，包括地道的日式南蠻炸雞、香嫩的香煎黑薩摩雞胸。另有招牌的雞白湯拉麵、自家製燒飯團。

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下酒小食之選則有枝豆、半熟玉子薯仔沙律、醬油漬忌廉芝士及黑松露薯條。

餐廳另備有多款別具風味的日本清酒及果酒選擇，與餐廳的串揚料理搭配得宜，大家不容錯過。

INFO：

串亭Kushitei

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心地下G04至G05號舖

營業時間：周期二至周日5pm-11pm，周一休息

電話：2688 6150

備註：試業期間暫不設午市

記者：招美寶