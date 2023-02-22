【突發意外】六旬女旺角遭鐵通插頭亡 　警方上址大廈拘捕60歲男清拆工人

▲ 警方正封鎖現場調查。（曾秋文攝）

旺角發生高空墮物奪命事件。今日(22日)下午2時17分,旺角長旺道19號發生高空墮物導致一名女途人死亡。事件中警方於上址大廈拘捕一名60歲男清拆工人。

旺角警區助理指揮官(刑事)程知仁警司指，警方今日下午2時17分接報旺角長旺道19號發生高空墮物，當時一名63歲女途人行經上址被一支高空墮下鐵支插中頭頂中央位置，傷者大量出血倒地昏迷，警方及救護員到場將事主送廣華醫院搶救，不幸延至2時45分證實不治。

警方調查發現上址長發大廈11樓正進行清拆工程，期間墮下鐵支擊中傷者，警方事後於上址拘捕一名60歲男清拆工人。

消息指上址業主於2月20日收到建築署發出清拆僭建物令，其後安排一間持牌工程公司進行清拆工作，而被捕人正是工程公司清拆工人。

警方指墮下鐵支長度仍有待調查，擊中死者後鐵支露出40厘米長，女死者除頭部受創外沒有其他傷勢。事件中警方以高空墮物拘捕一名60歲男清拆工人。屋宇署檢視現場後，發現涉事單位仍有墮物危險，現場暫時仍未能解封。

目擊者陳先生表示當時行人不算多，突然聽到巨響，傷者當場沒有反應，流血如注。

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記者：曾秋文、黃傑偉