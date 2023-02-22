【財政預算案2023】再派5,000元消費券首期不能「轉會」　政府消息：可購買外遊產品

政府今日(22日)發表新一份財政預算案。港府擬向18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5,000元電子消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3,000港元消費券予合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

消息人士指，考慮經濟情況、社會民生及政府財政狀況後，決定維持派發消費券，符合去年消費券第二階段合資格市民，今年4月的首階段會一次過予該6種支付工具收款，市民不可以「轉會」，款項同樣只適用於除政府費用等的本地消費，不能在海外消費，但可用於本地旅行社購買外遊產品，亦有助旅遊業界受惠復甦。至於第二期的2,000元消費券，消息人士指仍在探討派發方式、派發資格、暫時未有定案，詳情今年中公布。

今年的消費券派發涉約330億元公帑開支，及4億元行政費，政府推算去年派1萬元消費券帶動本地生產總值GDP增長1.2%，估計今年可能提振約0.6%。消息人士又指，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元的消費券；於去年第二階段消費券派發後離港或移民的人，於今年首階段仍會按機制獲發消費券，但會否作出追討，詳情留待之後公布。

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記者：蘇文軒