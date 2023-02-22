【死因研訊】6旬婦「通波仔」後不治　死因庭裁定死於自然

▲ 死者幼女（中）（梁錦麟攝）

69歲退休婦疑因痛症到廣華醫院求診，被發現有心肌梗塞，轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術後，出現心臟積水，心臟2度停頓，翌日離世。死因庭經過4日研訊，陪審團今（22日）一致裁定死者死於自然，並建議醫管局懷疑病情惡化時，主診醫生可聯絡其他相關部門，諮詢其他專科醫生意見。

死者黃琼愛，2019年3月2日到廣華醫院急症室求診後，被發現有心肌梗塞，被轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術，術前疑一度心臟停頓，術後出現心臟大動脈流血，心臟2度停頓，其中一次長達約1小時，需進行大動脈修補手術及植入人工心肺，翌日離世，終年69歲。

死因裁判官周慧珠引導陪審團時稱，如接納法醫及專家證人的意見，認同死者的死因是急性甲型主動脈夾層剝離和急性心肌梗塞，可裁定死亡結論是死於自然，若認為死因不詳則裁定為死因存疑。

死因裁判官亦指，證供顯示死者出現急性甲型主動脈夾層剝離是原因是血管病變，而非損傷所致，因此陪審團可排除死亡是由傷害導致。

陪審團退庭商議逾1小時後，一致裁定死者死於自然，死於急性甲型主動脈夾層剝離，導致急性心肌梗塞。陪審團另建議醫管局，在有證據懷疑病情惡化或有原因引致時，主診醫生可聯絡其他相關部門，諮詢其他專科醫生意見。

死因裁判官希望家屬可以早日釋懷，可將死者的愛與關懷，投放在他人身上，將死者的精神長存。

死者幼女在庭外表示，認同陪審團建議，希望病人可避免不必要傷害，又指如沒有死因庭，家屬根本未能得知死亡原因。

醫管局一方陳詞時建議要就有關急性心肌梗塞的知識教育市民，死者幼女表示，死者求診時，醫生亦未有替她量度血壓，「我哋係咪要去讀醫科？」，對於醫管局一方的建議感驚訝。死者幼女表示，需諮詢法律意見後才作決定會否作進一步法律行動時。

死因裁判官總結證供時指，解剖報告指死者有心肌梗塞跡象，法醫認為死因是急性甲型主動脈夾層剝離和急性心肌梗塞，屬於通波仔術後1天的狀況，心臟科專家證人亦認為死因是急性甲型主動脈夾層剝離，涉及主動脈連帶逆向伸延至左冠狀動脈，導致冠狀動脈灌注不良而心肌梗塞。

至於死者的主動脈夾層剝離如何形成，伊院心臟科副顧問醫生徐城烽指不太可能由通波仔手術造成，因為主動脈撕裂時會引起極大痛楚和血壓急升，病患會病得大叫，但死者沒有此情況，法醫亦認為撕裂屬自發性。

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記者：陳曉欣、梁錦麟