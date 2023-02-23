【兒童小說】歷經廿年寫成16萬字小說 陳葒校長寫沙士小鱷魚新冠出書

▲ 陳葒的新小說，靈感來自03年沙士元朗山貝河出現的一隻的鱷魚。

如何養成小朋友閱讀習慣？選擇兒童讀物尤其重要，除了內容益智，又要趣味性豐富。身兼兒童文學作家及中學校長的陳葒，近日推出了逾16萬8千字的兒童長篇小說《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》，集趣味、文學、教育及本土四大特色。03年沙士期間，他因為元朗突然出現的小鱷魚頓生靈感，開始寫書，可惜多年來工作繁忙，一直寫寫停停，不過新冠疫情下，竟陰差陽錯令他騰出空檔，歷時廿載，終於今年出書。

故事取材自沙士期間突然出現的小鱷魚，主角是就讀小學四年級的貝兒及同名字的小鱷魚，兩者作第一身雙線平行演繹，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的意識，更帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。陳葒校長表示：

2003年沙士肆虐，那年元朗山貝河突然出現了一隻不明來歷的小鱷魚，為受疫情所困的香港人帶來不少歡樂，我便決定以這隻流落香港的小鱷魚作為本土小說的主角。可惜人算不如天算，才寫了兩、三章，就因為擔任中學的創校校長，再沒有時間靜心寫作，只好暫時擱下。

最新影片推介

他表示，09年夏天雖然辭去校長職務，但因為創辦了支援基層孩子學習的「陳校長免費補習天地」，工作變得更繁重，小說進度極為緩慢。不過幾年前又再遇上疫情，令他公私事務停頓，可以騰出空檔寫作。他說︰

始於沙士，終於新冠，這是天意，還是偶然呢？

曾獲中文文學雙年獎

陳葒是教育家也是文學家，他前一部長篇小說《青春出於籃》，曾榮獲第六屆香港中文文學雙年獎（青少年及兒童文學組）冠軍。作品受學界推祟，其微型小說集《校園風雲》亦打入第十四屆中學生好書龍虎榜十本好書、《陳校長帶你見球星》又成為第十四屆教師推薦好讀散文集。

小說的總編輯許芷茵亦大讚他筆鋒細膩：「一場新冠肺炎，締造了契機，讓陳校長有機會重拾於03年沙士期間已開了個頭寫作的兒童小說，成就了內容豐富、情節精采、創意飛揚、文字出色、吸引人一章又一章讀下去的《小鱷魚貝 兒與牠的短人護衛隊》。書中的小鱷魚，在重重困難中曾經忐忑、恐懼、絕望。有時以為身陷絕境，偏偏絕處逢生，有時以為前途一片光明，卻又每每出現意想不到的障礙。人生跟小說有很多類同的地方，總是有起有跌、有得有失又悲喜交集，看似失敗的經歷，卻為我們帶來更多學習、歷練及成長。小說早前成書，我們特別挑選新冠疫情逐漸遠去、社會步入復甦的時刻推出，希望作為時代的一個印記。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R