【童樂居案】6名被告轉回裁判法院處理　餘下18名被告押後區院再訊

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童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，當中24名被告轉介至區域法院處理，其中6名被告今（22日）於區域法院提訊。法官表示6名被告較適合於裁判法院處理，故轉介6人至九龍城裁判法院，訂於3月8日再提訊。至於另外18名被告，則於4月18日於區院再訊。

6名被告為陳綺雯、馮凱琍、鄧美欣、盧敏兒、郭愛萍、趙運紅，均被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。

案件今於區域法院提訊，法官表示，6名被告較適合於裁判法院處理，故決定將她們轉介至九龍城裁判法院，並於3月8日再提訊，其間續准保釋。

其餘18名被告則繼續留在區院再訊，押後至4月18日再訊，法官屆時將處理被告的答辯意向，並就她們共同面對的控罪，訂下30天審訊，各自面對的控罪則預料作4至10天審訊。

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記者：梁錦麟