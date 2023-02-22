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【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬耳膜受損　網上報平安體諒發生混亂情況

娛樂 16:42 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

菊梓喬向大家報平安，不用擔心！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）近日舉行《Hana's Paradise》巡迴演唱會，日前過大海為澳門站演出，可是傳出演唱會發生事故的消息，令Hana差點在舞台上暈倒，回港後更迅速到醫院求醫。

【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬澳門開騷險暈倒　Hana疑耳膜嚴重受損

演出有意外 Hana失去聽力

有指Hana於昨晚（2月21日）到九龍一間醫院求醫，其IG限時動態亦貼出醫院等候的情況，並寫上：「痛痛」，相信她承受的痛楚不少。
據知演唱期間，Hana不斷調較耳機，又忍不住跟工作人員要求將耳機調教細聲點，並直言耳仔好痛。

有樂手指出當晚的音響出現問題，以致耳機超標至100分貝，令耳仔受盡痛楚的Hana於完騷後有感其中一隻耳仔疑似失聰，完全失去聽力，令其十分擔心，惟她仍表現專業，唱足兩小時。

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網上發文報平安

今天（2月22日）Hana在網上發文報平安，指自己已經看了醫生，醫生叮囑她要好好休息：「想同大家報個平安，其實已經睇咗醫生，醫生說只要好好休養，等我耳仔休息一陣，就應該好快好返架啦！」

她又指今次意外只是個別事件，亦體諒有混亂情況發生：「呢三年疫情演藝行業停頓，剛剛才復甦，所以演藝行業的工作同人也在剛剛PICK UP的節奏上，起初難免會有點混亂，這次是很單一的個別事件，所以感謝大家關心希望娛樂圈會繼續蓬勃，亦都希望大家繼續期待我下一次的演唱會以及作品繼續帶多啲好SHOW俾大家！」

大批網民紛紛送祝福，希望Hana早日康復！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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