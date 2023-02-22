【財政預算案2023】政府發展綠色金融　綠色和平籲加強監管提防「漂綠」

▲ 明日大嶼填海工程以綠債方式集資，但實質嚴重破壞環境。（資料圖片）

政府今日（22日）發表新一份財政預算案，擬推動香港發展成為國際綠色金融中心。綠色和平歡迎政府發展綠色金融，為各項環保項目募集更多資金，惟當局必須加強監管 ，確保綠色債券等綠色金融項目，不會借綠色為名集資，實質無助甚至破壞環境，成為「漂綠」 項目。綠色和平指出，本年度本港財赤為10年來第二高，政府應撤回或為本港帶來嚴重債務風險的明日大嶼填海工程，並善用資源推動本港邁向碳中和，例如增加發展可再生能源的撥款。

綠色金融欠監管漂綠 加強規管加快碳中和進程

財政司司長陳茂波提到本港在綠色金融扮演領導者及先行者角色，惟近年「漂綠」（greenwashing）現象變得猖獗，本港目前亦缺乏嚴格監管「漂綠」的機制。香港發行疑為漂綠的項目不無先例。而機管局早前就擴建第三條跑道發行綠債，被質疑項目將破壞生物多樣性及破壞環境，是「漂綠」項目。

此外，根據《綠色債劵報告》，部分撥款資助的綠色項目，並無披露其對本港碳中和進程的實際成效，抑或減排減廢的效益成疑，例如「回收環保站」回收量極低，對本地廢物問題治標不治本的焚化爐等。政府必須通過嚴謹的ESG標準和治理，訂立國際公認為標準定義綠色項目，監管綠色金 融的相關項目，以助達致碳中和目標，並公開披露相關資訊，避免香港成為「國際漂綠金融中心」。

財赤十年第二高 優先規劃北部都會區棕地

香港本年度繼續錄得赤字，財赤達1398億元，為十年來第二高，財政儲備亦下降，舒7年來新低。 綠色和平指出，政府在嚴峻的財政狀況下，仍然強推造價達5800億元的明日大嶼填海工程，未來計及通漲，恐將達8000億元以上，大大增加本港財政負擔及風險。

陳茂波提到政府將探討融資的合適方案，綠色和平提醒當局，即使採用「公私合營」方式發展，繼而失去發展主導權，甚至造成「爛尾」情況，最終仍須由政府付公帑「包底」。若當局發行綠債集資，綠色和平憂慮在缺乏監管下，對生態造成不可逆轉破壞的工程，如明日大嶼等，仍能藉發行綠債籌集資金，或成為「漂綠」工程，損害本港國際金融中心的聲譽。

綠色和平強調，在財赤和經濟前景不明朗、規劃和建築資源有限的情況下，政府應優先發展北部都會區內至少433公頃快熟棕地，若取其一半發展，即可建約10萬伙公營房屋，促請當局勿浪費資源強推明日大嶼。

減碳撥款乏新猶

政府早於3年前公佈，力爭在2050年前實現碳中和目標，定立針對能源、運輸等減排政策，及後表示預留了2400億元用於「減排」及「適應氣候危機」以應對氣候變化。然而，當局至今仍然未交代相關資金的細節，如何協助本港邁向碳中和及減低氣候危機的影響；而財政預算案連續2年未有對能源政 策的「開源節流」有新撥款，例如發展可再生能源、建築物節能等。至於綠色運輸的撥款，多為試驗和貸款性質，對於佔運輸最多碳排放的商用車佔比有限，令人擔心減排進程嚴重滯後。

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責任編輯：梁凱婷