【財案2023】教育開支略升至1147億　消息：加快推小學小班及增辦高中「細看大灣新機遇」考察

▲ 政府消息人士指，高中「細看大灣新機遇」考察活動無規定路線。（蔡若蓮facebook圖片）

財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，新猷主要惠及大專院校，中小學著墨不多，2023/24年度教育開支預算1,147億元，佔政府開支總額預算15.1%，屬第3高政策範疇。惟學界正面臨縮班殺校潮，政府消息人士指，學生人口減少自然會減少相關學生資助額，但強調政府對於教育投入仍多過去年，形容是「應使得使」。消息人士亦指，2024/25學年會有再多7間公營小學推行小班教學，即提早1年達到逾9成小學行「小班」；當局亦推出「細看大灣新機遇」的內地考察活動，供高中生選擇參加。

2023/24年度教育開支預算1,147億元，較2022/23年度修訂預算1,069億元增7.3%、即78億元；當中的教育經常開支預算為1,040億元，按年增6.4%。上述兩者分別佔政府開支總額及經常開支總額預算的15.1%及18.6%，佔比高過去年，但仍低過早年達2成水平。

政府消息人士形容，新一年教育開支佔比「算係大數目」，僅次於社福及衞生開支、「唔係要爭第一」，承認中小學人數減少會令相關資助額減少，但整體投入教育資源增加，例如推動職專教育及資助研究生等，形容政府理念是「應使得使」。教育局局長蔡若蓮下午亦在社交平台發帖指，教育開支是政府開支的一個重要部分，強調政府十分重視教育，會繼續大力投放資源，提升教育質素，為香港貢獻發展動能。

政府消息人士提到，公營小學全面推小班教學的步伐會加快，除了早前公布今、明兩個學年學年共有31間小學轉小班，下學年（即2024/25學年）會額外多7間小學實施小班，比原定計劃早1年做到超過9成公營小學行小班，每年涉及開支2,600萬元。至於全面小班安排會否覆蓋備受家長支持的傳統名校區？消息人士指，小班教學需視乎實際情況推行，舉例指部分地區學額供應不足，較難推行小班。

政府消息人士亦表示，教育局將預留2,500萬元推出「細看大灣新機遇」考察活動，供高中生參加，以配合教育局的商校合作計劃，讓學生更了解國家發展大局、內地升學就業機會。該名消息人士解釋，上述內地考察是一項生涯規劃活動，並非如高中公民科般強制學生參加，亦無規定考察路線，相關細節尚在敲定，教育局稍後會發通告公布詳情，供學校申請。

財政預算案亦宣布，為2024年中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，涉及開支1.51億元，已經是連續第6年代繳。政府消息人士表示，預計會有43,200名應屆考生受惠，目前未有計劃將措施恆常化。

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記者：馮琪雅