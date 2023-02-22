【P1X3L成員】葉振弘推出首支個人單曲 　Marco危立懸崖頂拍《海島與少年》MV

▲ Marco在樹林拍MV，爬上樹上演繹憂鬱少年。

《全民造星II》的偶像組合P1X3L成員Marco（葉振弘），繼成員Phoebus（吳啟洋）後第二個推出個人單曲，其新歌《海島與少年》雖然是失戀情歌，但充滿正能量，講述少年經歷失戀挫敗後重新振作。

《海島與少年》MV今日（2月22日）推出，其中一幕Marco要爬上懸崖頂危立，表現谷底翻身的情感，認真搵命搏。

▲ MV講失戀少年去旅行散心。

上山下海拍MV

談到拍攝時的心情，Marco指MV希望營造出青春男孩成長蛻變的感覺，期間要上山下海，拍攝周圍旅遊的影片，沿途經過樹林、懸崖及火車路旁等，但他不感吃力︰「事前我不停鍛鍊身體，所以拍MV時有足夠的體力應付，我覺得遼闊的畫面很能夠表達出我的內心世界，感謝團隊跟我一起拼搏。」

Marco說最難忘是爬懸崖，因為四面是海，他要先脫去MV的服裝攀山涉水，令在場工作人員很緊張，不停叮囑他小心，但他覺得拍出來很美很有feel，辛苦都值得。

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新歌見證成長路

《海島與少年》令人聯想到Marco瞓身參與的綜藝節目《大海男兒》，他亦因而回想起拍攝的難忘片段，更將這份情感投入新歌中演繹，相信Puzzle(P1X3L粉絲稱呼)們聽後都會回憶起彼此共同成長的經歷。

《海島與少年》由徐浩作曲、監製、黃兆銘編曲，由鍾雪填詞。Marco指，歌曲是監製為他度身訂造：「一開始我想他寫首慘情歌給我，聽demo時覺得有種失落、失戀的鬱悶感覺，跟我現實經歷很相似，試過追女仔失敗，生活上又經歷一些不如意事。去到副歌，感覺就像出走去旅行，沿途美景令大家重拾好心情，所以最後我跟徐浩說，首歌還是開心一點吧，帶一個好的氛圍給大家。」

▲ 單曲名為《海島與少年》，取景亦好配合。

憶拍《大海男兒》點滴

除歌曲氛圍令Marco感動，鍾雪的詞亦令他感性起來，想起拍《大海男兒》的點滴。

他說：「鍾雪的詞有一句寫『隨大海呼喊，在群島深處釋放所有記憶』，令我想起拍《大海男兒》時遇到的種種挑戰、難關，面對過的失敗及挫折，例如我潛水失敗了，隊員Phoebus卻成功考獲執照。其實我失敗當刻的確很傷感，但之後就重新振作，繼續追夢。」

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