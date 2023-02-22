【重返校園】馮盈盈返港大修讀碩士課程　疑準備離巢TVB轉投金融界

▲ 馮盈盈重返母校修讀碩士學位。

不少港姐出身的藝人如朱千雪、張名雅和麥明詩等相繼離巢，去年被指失寵遭TVB「雪藏」的馮盈盈在昨日（2月21日）於個人社交平台透露重返校園，於母校香港大學修讀碩士學位，再度惹來外間揣測馮盈盈打算離巢。

昨日，馮盈盈於IG限時動態分享一張照片，見她似用電腦做習作或學習，當中留言寫道：「Unity is strength #STUDYGROUP #HKU #MASTER STUDY」，另外更hashtag地點為香港大學，似身處校園內的自修室。

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嫌長約困身

馮盈盈近日除主持《魔法伽利略》外，亦有參演新劇《她不是她》，不過已是馮盈盈相隔兩年再拍劇，2020年她在《智能愛人》中擔正做女二，戲份僅次女一李佳芯，之後被安排參與綜藝節目，包括在J2台節目《破解讀心理》擔任嘉賓，以及主持《好聲好戲》第二季。

有指馮盈盈嫌TVB「親生女」的長命約太困身，故沒有意思再續簽長約。

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去年7月，馮盈盈於IG分享一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，信上寫著她成功pass。

而且，馮盈盈更稱上半年為應付CFA考試而努力，完成沒經濟學和商科底子的她，直言能夠合格是奇蹟。

馮盈盈當時還聲稱會繼續考上去，因而惹來網民猜測她疑為離巢鋪路，打算進軍金融界做特許金融分析師，不過亦有報導指盈盈「扭計扮離巢」，結果成功獲得新劇《她不是她》女一角色。

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學霸港姐FYY

馮盈盈於2012年度的DSE考試中，考獲最佳五科28分的成績，同年獲香港大學取錄，入讀食物及營養學系，2016年以二級榮譽乙等成績畢業。

之後馮盈盈選港姐奪冠而入行，更獲公司力捧，更憑劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「飛躍進步女藝員」獎。

原本星途發展理想的馮盈盈，去年2月有傳她犯下3宗罪，因而遭公司「雪藏」，原本有份拍攝《逆天奇案》續集，也被踢出劇組，連大騷也沒份做主持，未幾傳出她打算離巢。

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