【財政預算案2023】消息：試收廚餘年內拓展到15條屋邨　回收量達每日250噸

▲ （環境及生態局Facebook圖片）

新一份財政預算案今日（22日）出爐，財政司司長陳茂波表示，新財政年度會增加6,200萬元撥款，逐步為更多公私營場所，包括食物工場、街市、酒店、大型商場等收集廚餘，以及擴大在公共屋邨收集廚餘的試驗計劃至100座樓宇，覆蓋約十五萬名居民。

政府消息人士指，增加的撥款大部分會用於擴大公共屋邨試驗計劃，計劃涵蓋的屋邨會於今年內由現時5個增至約15個；而公私營處場所則主要會增加收集量。消息人士又提到，提到當局共批出4份廚餘收集合約，其中兩份覆蓋港島、九龍及離島的合約已投入服務，餘下兩份服務新界區的合約則預期在下月展開，當局會同時在新界部分餐廳集中的區域試行「小區餐廳」廚餘收集；預計廚餘收集量將可由現時每日150公噸升至250公噸，達處理能力上限。

此外，陳茂波稱，會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試它們在本地環境下運作的可行性。

政府消息人士稱，2億元會用於購買氫能車及建立相關配套，包括購買4至5輛氫能巴士及5至10輛重型車，並目標今年內可率先有首輛氫能巴士落地試驗。對於現行法例並不容許氫能車駛進隧道，消息人士指，試驗主要希望測試氫能車的性能及如何在本港運用，初期只會在室外路面行走，並不會駛入隧道，當局並會同步檢視相關法規及配套。

陳茂波又指，已預留3.5億元，資助四間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試在港內應用電動渡輪的技術及商業可行性，預計試驗於明年開展。政府消息人士指，4間渡輪營辦商正各自就建造電動渡輪招標，預計每艘渡輪造價約5000至8000萬。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰