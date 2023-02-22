【爆竊學校】涉潛入中學爆竊　兩光城者成員判勞教中心

▲ 兩光城者成員早前於區域法院被裁定爆竊罪成，今被判入勞教中心。資料圖片

4名包括組織「光城者」成員在內的男生，涉於2021年5月潛入將軍澳一間中學爆竊，被控入屋犯法罪及襲警等罪。2名該校讀中六、患過度活躍症的男生否認入屋犯法罪受審，早前於區域法院被裁定罪成，暫委法官今（22日）判刑時指，兩名被告均稱因貪玩而犯案，未見兩人有悔意，當中首被告行為屬大膽及有計劃，兩人較合適接受嚴格紀律訓練，遂判兩人入勞教中心。

本案為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院判刑。被告賴俊羲（21歲）及陳政騫（20歲），均為學生，兩人早前否認於2021年5月5日入侵將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。賴已承認襲警罪；同案被告17歲阮姓男生及蔡永傑（21歲，倉務員）早前已認罪。

暫委法官判刑時指，本案涉及4人伙同犯案，加重案件嚴重性，4名被告在犯案前亦有探路，此外亦有案例指出入屋犯法及襲警的合適刑罰為監禁，惟就本案而言，除監禁外，拘留式刑罰亦合適。

暫委法官指，賴及陳均在早前索取的報告中稱因貪玩而犯案，未見兩人有悔意，當中賴的行為屬大膽及有計劃，兩人較合適接受嚴格紀律訓練，遂判兩人入勞教中心。

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記者：梁錦麟