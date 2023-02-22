彭順新作《驚天救援》預告片曝光　1:1比例搭建核心災難場景

▲ 《驚天救援》

由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明、 韓東君和王戈領銜主演電影《驚天救援》，是彭順繼十年前參與《逃出生天》後，再次將救火題材搬上大銀幕的作品。

製作團隊按照1:1比例搭建重點場景，演員們更提前展開閉門特訓，拍攝現場更有一線消防員協助演出， 令無論劇情及動作上更為逼真。

《驚天救援》同時發佈 預告及海報，故事講述一場突如其來的地震波及整個灌城化工園區，管道洩漏觸發爆炸不斷。

用生命拯救另一生命

濃煙滾滾、火光沖天，災難迅速升級，如果任其蔓延，整座城市將被夷為平地。面對要救火又要救人的嚴峻考驗，消防救援站一眾隊員第一時間奔赴重災區，危難時刻爭分奪秒，用生命守護生命。

導演彭順介紹道：「電影不僅展現如何救火，更是聚焦消防員如何用生命去拯救另一個生命。」

復刻核心爆炸區

預告中，救援小隊爭分奪秒深入最為觸目驚心的核心爆炸區，竭盡全力搜救傷員。

面對無情火海，挺身而出的並非無所不能的超級英雄，只是一群默默努力、鬥志昂揚的消防員，揪心之餘又讓人備生敬意。電影力求展現這群渺小卻勇敢、平凡而偉大的的消防人真實的一面。



為還原消防員的戰鬥面貌，《驚天救援》幕後製作團隊用1個多月以1:1比例搭建核心爆炸區、盤山隧道、生產車間等重點場景，而杜江、王千源、俞灝明、韓東君、王戈等演員更提前一個月展開閉門特訓，演員們以認真敬業的態度潛心苦練，盡可能貼合救援實戰動作，以呈現消防員的飽滿面貌。

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