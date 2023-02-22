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【財政預算案】消息指2.3億推動跨界別創意產業合作　大灣區文化藝術節明年10月舉行

社會 16:58 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

(馮漢柱攝)

新一份財政預算案今日（22日）出爐，為推進本港擔當中外文化藝術交流中心的角色，2023/24財政預算案向「創意智優計劃」注資5億元，支持香港創意產業的發展。

消息人士透露，其中2.3億撥款用作鼓勵更多跨界別、跨領域合作項目，包括支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，例如無綫與內地湖南衛視合拍的《聲色不息》，透過與其他地區合作，重建觀眾群，提升香港流行文化的影響力，資助計劃持續至2024/25財政年度。餘下3億多資助額，其中2.02億資助香港設計中心的5個旗艦活動及2個培育計劃；貿發局獲5,800萬用作舉行5個年度項目；深水埗布藝市場將獲得1,000萬營運資金。

「粵港澳大灣區文化藝術節」明年10月舉行

香港將成為2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，財政預算案亦會撥款2,000萬元以舉辦該藝術節，預計將有5,000名本港及內地藝術家和藝文業界人士參與，並會吸引14萬名觀眾。

政府消息人士指，該藝術節將舉辦100場活動，緊接首屆「表演藝術博覽」於明年10月舉行，冀達到聯乘效應，以符合本港作為中外文化藝術交流中心的定位。

實報實銷資助本地藝員到大灣區表演

財政預算案亦提出，資助本地藝團及藝術家到大灣區演出，涉款1.35億元，下個財政年度開始，為期5年。消息人士稱，資助範疇包括藝員的薪金、推廣費、製作費及行政費等，實報實銷；以往只資助800名本地藝術家，下個財政年度增加至1,000名，預計區內觀眾會增至4萬人。

以往小型藝團批評申請資助到海外表演十分困難，消息人士解釋，以往大型藝團先到外國表演，其後再向當局申請資助，如今文化體育及旅遊局會建立新機制，從恒常基金會撥出5,000萬元，要求康文署收集所有藝團的資料，挑選具潛質的藝團主動資助其演出。

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記者：陳麗娜

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