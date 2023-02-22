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【圍爐失敗】港女買包裝番薯少58克批「呃秤」　店方高EQ回應獲網民力撐

健康 18:29 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

港女買包裝番薯少58克批「呃秤」，店方高EQ回應獲網民力撐。

購買最怕被「呃秤」。日前有網民於將軍澳一間店鋪購入兩包日本產番薯，回家後稱重，發現其中一包不足稱，比店方標示少了58克，直指店方「呃秤」，又對店方的回應和安排感到不滿，不過帖文一出，事主反遭網民一面倒批評。

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事主於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指早前在該區一間店鋪購入兩包茨城縣「紅天使熟成番薯」，每包重500克、售30元。未料，她回家後發現其中一包僅重442克，另外一包則重518克，與店方標明的有出入，認為自己被「呃秤」。

她分享與店方的私訊記錄，指兩包番薯重量相差很遠，店方回覆「呢啲都係日本包好先過來，一定會有少許不同」，但事主強調重量少50克，即超過10%，認為是「呃秤」，直言「我可以報海關」。

而店方則提出兩個解決方案，一是退回購物金，「有包多了18克，有包少了58克，即欠40克，40克即$2.4，我們畀返$2.4你本月內買嘢扣返」；二是事主親身前往店鋪更換不足秤的番薯。

惟事主不滿店方的回應和安排，認為店鋪未有從客人角度出發，「客人收到不足秤的貨品，已經極不開心，就算退錢或換貨，也要時間及交通費。貴公司還要一句道歉也沒有？」，店方隨後回覆「好對唔住」。

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不過，事主似乎圍爐失敗，網民幾乎一面倒支持店方，更指事主是「西客」，「原來真係會有人咁得閒去磅」、「樓主下次買餸，帶埋個磅去啦」、「日本搭飛機過嚟，可能過程中收乾咗小小水分， 輕咗啫」。亦有網民大讚店方的回應，「客服好配合」、「樓主其實係曲線推介間鋪」。

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責任編輯：羅嘉欣

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