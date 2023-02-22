【財政預算案2023】公屋聯會：倡放寬消費券　可交水電費和公屋租金等

▲ 公屋聯會主席文裕明。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份財政預算案。對於政府繼續提出多項紓困措施，公屋聯會表示歡迎，但期望政府可考慮進一步放寬電子消費券的適用範圍，包括可讓市民能繳付水電費，以及公屋租金等，以切合實際的需要。

公屋聯會歡迎政府提出寬免差餉及電費補貼等措施，亦支持政府研究鼓勵劏房單位安裝獨立電錶的措施，讓更多基層市民受惠。

協會亦歡迎政府調低從價印花稅第2標準稅率稅階，相信措施可讓更多有意購買資助房屋，如居屋以及綠置居的人士受惠，減輕置業負擔。

此外，協會期望政府盡快公佈「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的政策框架，並建議局方除了顧及發展商參與計劃的誘引外，在折扣釐定上須考慮市民的負擔能力，如參考居屋以七折作為定價，增加市民置業選擇。

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責任編輯：梁凱婷