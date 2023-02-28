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優厚福利為員工「打氣」 愉快工作促進身心健康

特約 10:30 2023/02/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

根據最近的「打工仔幸福度」調查發現，在逾三分之一考慮轉工的受訪者中，大部分認為僱員福利是決定去留的關鍵因素。事實上，在全球近50個市場都擁有分公司的跨國企業如新集團（Nu Skin），很早已意識到關顧和體恤員工的重要性，並身體力行推展各種福利政策，促進員工工作愉快與保持身心健康。以香港分公司為例，就特別實施彈性上班及每周兩日Work From Home（在家工作）政策，配合產品津貼及免費提供保健品等措施，令員工在工作環境中既開心又健康，身心得以健康和全面發展。

Nu Skin的業務與健康及美容護膚息息相關，會定期為員工送上保健產品並提供產品津貼，助他們守護健康。

Nu Skin一向積極吸納和培訓人才，並致力為他們提供具吸引力的工作環境與晉升前景，使員工時刻保持高昂士氣和凝聚力，員工對公司的忠誠度亦自然提高。

推彈性上班及2日Work From Home

Nu Skin致力成為全球美麗與健康共融的領導品牌，而作為業務與健康及美容護膚息息相關的企業，除了着重通過不同的產品和服務，讓顧客更添美態和健康外，對員工的身體和心靈健康同樣重視。有見及此，該公司推出多項有關工作安排的員工福利措施，例如推行彈性上班。有別於傳統朝九晚五的工作模式，員工可以更有彈性地調整工作時間，並有更多空間兼顧家庭和私人生活，做到「Work-Life Balance」。事實上，曾有求職網站針對大專生就業進行的調查結果顯示，在多項員工福利中，受訪人士普遍認為擁有靈活上班時間最具吸引力。

Nu Skin推出彈性上班時間備受員工歡迎，配合每周兩天在家工作的安排，更有助提升團隊的專注度與效率。

與此同時，因應疫情高峰期實行的Work From Home（在家工作）政策，一直都有推行，甚至因應整體工作效率都有所提升，更將此變成長期政策，鼓勵員工每周兩天都在家工作，一來當然可以利用省卻下來的交通時間，處理及完成工作；二來在家工作有助員工保持充足的休息及愉快的心境，從而提升工作專注度及整體效率。

除派發防疫用品外，公司茶水間更特別放置保健品，供員工取用。

提供保健品   守護同事健康

Nu Skin視每位員工都是大家庭的一分子，日常會善用本身的業務優勢，不但在疫情下向同事派發防疫物資；日常在辦公室的茶水間內也會放置保健品，供員工自由取用，配合每月發放產品津貼，讓他們可以為自己與家人守護健康，一起從內到外都充滿美麗與健康的氣息。

Nu Skin 香港分公司部分關懷員工政策
1. 每周2日WFH
2. 彈性上班時間
3. 每月產品津貼
4. 為已作為準父母的同事送上禮物祝福
5. 為同事的初生嬰兒送上禮物祝福
6. 向因病住院的同事送上關懷禮物或津貼
7. 在公司放置保健品供同事免費取用
8. 疫情下向同事派發防疫物資
9. 為生日員工送上禮物祝福
10. 節日送上節日禮金讓員工選購自己心儀的節日禮品
11. 為員工安排季度活動，如興趣班，健康講座等等
12. 為每位員工提供活動經費，可以自組同部門或跨部門組織活動，增加凝聚力

（特約）

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