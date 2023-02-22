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【財政預算案2023】旅發局獲增撥2億元推廣大型盛事　歡迎旅客重臨香港

社會 17:18 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

旅發局獲港府額外增撥2億元舉辦和推廣大型盛事，吸引更多訪港旅客（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（22日）公佈新一份財政預算案，當中提及港府會向旅發局額外撥款2億元，加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行。旅發局主席彭耀佳表示感謝，並指「你好，香港」（Hello Hong Kong）全球宣傳活動已經啟動，旅發局乘勢加强内地及海外的宣傳，歡迎旅客重臨。

旅發局指，當局會延續「你好，香港」（Hello Hong Kong）的全球大型宣傳，透過向旅客送贈「香港有禮」—旅客消費優惠券等活動，持續向旅客傳遞歡迎信息。又指，旅發局可利用港府增撥的2億元爭取更多不同規模及烈性的國際會議，展覽及獎勵旅遊活動在本港舉行，吸引高增值旅客，令香港成為首選會展旅遊目的地。

旅發局亦表示，當局會動用逾2.5億元，繼續舉辦和推廣大型盛事，吸引旅客到訪，亦會支持 政府「開心香港」活動，在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，與市民同享共樂。

旅發局會善用財政預算案的額外撥款，以及儲備中的 2 億元，支持上述項目，以及進行全球的旅遊宣傳工作，並與旅遊及相關業界的不同持份者保持緊密聯繫，鞏固香港作為世界級旅遊目的地。

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責任編輯：李芷玲

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