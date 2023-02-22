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【選舉舞弊】社福界候選人曾錦榮涉選舉舞弊及欺詐 被判入獄兩個月

社會 17:22 2023/02/22

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被告曾錦榮。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名2020年立法會換屆選舉社會福利界候選人，控告他向選舉事務處提交虛假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支合共24,000元。被告今日（22日）在東區裁判法院被判入獄兩個月。

28歲被告曾錦榮，早前承認一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第20條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。

裁判官王證瑜判刑時表示，由於控罪嚴重，須判處被告即時監禁。他以監禁3個月為量刑起點，考慮到被告認罪，將刑期扣減一個月。

案情透露，被告於2020年7月30日向選舉事務處遞交提名表格，在2020年立法會選舉社會福利界參選。選舉原訂於該年9月6日舉行，由於疫情關係，政府於7月31日宣布該選舉延期一年舉行。

根據《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，包括被告在內的候選人須於2020年9月29日或之前向選舉事務處遞交選舉申報書。選舉申報書須列出候選人在選舉中所有的選舉開支及選舉捐贈。

上述規例訂明，合資格人士有權從政府收取相等於申報選舉開支的款項。政府宣布2020年立法會選舉中止之後，被告有權向政府申請款項。

被告於2020年9月29日向選舉事務處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，申請政府支付款項。被告在選舉申報書上作出聲明，他曾招致選舉開支合共24,000元以聘請3名選舉助理。

選舉事務處對上述選舉開支存有懷疑，因此沒有批出被告的申索，並將其轉介給廉署跟進。廉署調查發現，上述3名被報稱選舉助理的人士既沒有協助被告競選，也沒有因而收取薪金。其中一人並不認識被告，另外兩人則因其他原因在某些文件上簽名。

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記者：馮芷婷

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