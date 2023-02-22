【財政預算案2023】政府衞生開支為1,248億按年減少近兩成 消息：慢病計劃及醫療券預算開支30多億

▲ 今年預算案當中，醫療及衛生開支因疫情放緩減少。(陳靜儀攝)

財政預算案中，衛生方面的政府開支為1,248億元，佔政府開支預算16.4%，按年減少近兩成。政府經常開支為1,044億，佔政府開支預算18.6%，按年減少17%。

按部門的開支預算作分析，醫務衞生局2023-24年的預算開支由1,138億元減至944億元，預算開支減幅1成7。當中衞生範疇的預算開支由200幾億元預算減至32億元，減幅達8成3。醫管局預算開支為909億，較上個財政年度減少2.7%。

政府消息人士表示，衞生範疇的預算開支大減，主要是因為疫情緩和，多項開支例如封區及核酸檢測減少，至於醫療的基礎開支可減的空間有限，而醫療仍佔政府開支第二位，僅次於勞福範疇。

疫苗採購及注射可承擔額為144億 上財政年度花33億

政府於疫苗採購及注射承擔額有144億，其中對上兩個財政年度，分別共花60億及33億，22-23財政年度的預算則為33億1300萬。另外，23-24年財政年度用於疫苗接種保障基金的預算為1億8400萬。

消息人士表示，政府及專家會於今年研究新冠疫苗接種恆常化的路線圖，其中採取類似現時流感疫苗接種計劃，亦即安排優先年齡及組群接種疫苗，是考慮方向之一。

政府疫苗過去3年可承擔額列表:

截至2022年3月 2022-23年 2023-24年 60.8億 33.1億 50.7億

長者醫療券及「慢性疾病共同治理先導計劃」開支共30多億

政府將於第三季實施慢性疾病共同治理計劃及長者醫療券，消息人士表示，這兩個計劃均會於2023年內推行，兩項計劃開支合共約30多億，當中長者醫療券開支為19億。至於基層醫療藍圖中，倡設立的基層醫療署，將會於2024年才成立，成立之前的項目由基層醫療健康辦事處統籌。

按施政報告的公布，長者醫療券加碼5百元，不過需使用1千元需用於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，才會獲發放新增的500元。容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。

至於2019年中醫藥發展基金就再獲加碼5億。消息人士表示，原先於啟動時的5億元，已用到7至8成，反映中醫業界發展迅速。新撥款的5億，除了用於現有計劃外，亦會用於2025年成立的中醫醫院、中醫藥基層醫療、中西醫協作以及大灣區及海外發展等。

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記者：陳展棋