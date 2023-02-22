【財政預算案2023】報販業界倡放寬煙草廣告限制　指加煙稅「趕盡殺絕」　

▲ 報販業界認為政府無視加稅對基層報販的打擊，將報販「趕盡殺絕」。（資料圖片）

對於政府決定增加煙草稅，全港報販大聯盟及香港報販協會表示失望及遺憾，並認為政府無視加稅對基層報販的打擊，將報販「趕盡殺絕」。業界亦對部分團體一直向政府無理建議增加煙草稅，表示憤怒。

去年海關檢獲7.32億支私煙，創下有紀錄以來最高。香港報販協會指，本港煙稅高昂以致非法私煙問題嚴重，近年經濟低迷下，情況更明顯惡化，但政府仍大幅增加煙草稅，進一步抬高香煙價格，協會認為必定會令煙民轉投非法私煙市場，並指增加煙草稅既不能增加庫房收入，亦無助推動公共健康，反而令私煙貿易更加猖獗，嚴重打擊報販收入。

全港報販大聯盟憂慮加稅會令業界掀起「摺檔潮」，並促請政府加大力度打擊私煙工作，維護營商空間。

另外，業界要求政府放寬對報販的限制，包括放寬售賣產品限制及可展示廣告限制，讓報販出租攤檔空間張貼廣告，補貼收入。業界亦建議政府善用報檔向旅客推廣香港，協助香港推廣旅遊、文化 、美食等城市資訊。

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責任編輯：梁凱婷