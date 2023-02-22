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【性侵妻子】涉兩度強姦分居妻子　地盤工判囚7年半 

社會 17:26 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

地盤工涉強姦分居妻子，今於高院被判監7年半。資料圖片

地盤工疑不滿分居妻子與男性友人通訊，涉於兩度強姦對方，被控後又要求妻子撤銷投訴。涉案地盤工早前經審訊後被裁定兩項強姦罪成，另承認1項妨礙司法公正罪，今（22日）於高等法院被判監7年半。法官斥被告通姦在先，卻具雙重標準，因妻子與男士聯絡而惱羞成怒，以不必要武力進行性交。

被告現年44歲，任職地盤管工，原被控4項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，控罪指被告於2019年9月14日，在一單位4度強姦X，並與X作出肛交，而在肛交時X並不同意。其中1項強姦罪於審訊期間獲撤控，陪審團最終裁定兩項強姦罪成，被告於開審前則承認妨礙司法公正罪。

法官判刑時指，創傷報告顯示X因事件受傷害深，她於審訊期間方知道被告早已與另一個女人有染，對於部分指控不成立感到不忿，並因須在庭上被盤問而感到不快。

法官指被告與前妻育有一對子女，與本案事主X目前仍是夫婦關係，其間與另一名女子戀情結束後，曾因刑恐對方而被判監4個月。

法官指被告因發現X手機與其他男士通訊而惱羞成怒，早前因刑恐另一段感情的事主而被判囚，法官指被告雙重標準，「自己通姦就得，X與另一個人一齊就唔得」，並以不必要武力進行性交，期間曾掌摑事主及沒有使用安全套，均屬加刑因素。

就妨礙司法公正罪，法官指罪行嚴重，被告涉及強姦罪，不斷致電及寄出8封信予X，要求X撤銷指控，可見其堅持和固執，幸X不受其影響，考慮所有情況後，就3罪共判監7年半。

控方早前開案詞指，案發時39歲的X任職售貨員，於案發前兩個月與被告協議離婚，被告亦於X住所收拾物品及交還鎖匙後離去。案發前一天為中秋節，X相約男性友人外出慶中秋後回家，被告突然出現及推她入屋，查看X之手機，發現有男性通訊紀錄後責罵X，其間與X多次性交。

被告還押期間，多次致電及寄信予X，要求X找已替他聘請律師的胞弟，著X向胞弟表示會撤銷投訴，被告又稱希望與X和平處理事件。

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記者：林育慧
 

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