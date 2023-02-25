【全民造星V】Moley曾斥責姜濤遲到引熱議　彭嘉桓自我增值重踏《造星》舞台

▲ 彭嘉桓（Moley）曾於《全民造星》斥責姜濤而引起討論。

ViuTV偶像育成節目《全民造星V》早前公布了94強參賽者，隨即引起網民熱議，不少網民都認出彭嘉桓（Moley）是重讀生，猶對他斥責MIRROR成員姜濤遲到印象深刻，事件於當年引起廣泛討論，網民意見兩極。

曾參加首輯《全民造星》的42號參賽者彭嘉桓有意發展演藝事業，Moley相隔數年後再挑戰《造星》舞台，他揚言自己改變了很多，想籍着表演傳達心中的訊息。

【MIRROR成員】姜濤將於4月參與音樂節演出 姜Man告別神隱回歸舞台成焦點

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

再戰《造星》

現年30歲的Moley是一名重讀生，他跟TOPick分享感受：「我是第一屆參賽者，事隔四年，第三屆時做了幕後，今屆便回來玩比賽。其實第四屆已經想參加，但只有女生能參加。那時的風氣是演戲，恰巧我在學習演戲，當時的意慾滿滿。」

他續指：「今屆雖然傾向跳唱比較多，但演戲的元素給予我表演的技巧，所以今屆我覺得自己Present的事很不同，不同了很多。」

【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位 一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

斥責姜濤

首屆《全民造星》成功捧出多名新星，其中包括人氣男團MIRROR成員的姜濤，當年Moley曾於節目中批評姜濤遲到，他指出：「我上次在尖沙咀排舞房，阿Man（Lokman@MIRROR）是義務留低幫大家不熟的人排（舞），那你遲到。我覺得這個舉動很不Respect阿Man。當那一刻發生了，我直情不喜歡他這個人。」

姜濤對Moley的指責作出回應：「我覺得其實......因為我本身......」花姐其後為姜濤護航，指他為人不太懂得表達自己，「好似完全不懂得與別人溝通一樣，我問他『你有朋友嗎』？」姜濤於節目中不禁流淚。

其後，姜濤獨自跟節目組剖白稱肥仔時期的自卑心態仍然存在，覺得每個人都在取笑自己。

由於姜濤早於參賽初期已成為人氣王，大量姜糖於網上批評Moley指他在欺凌姜濤，帶頭叫其他參賽者排斥姜濤及製造是非。不過亦有不少網民則覺得Moley只是說出事實，且有助刺激姜濤去作出自我檢討。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

自我檢討

事隔數年，Moley說：「第一屆參賽時可能予人不太好的印象，我回來《造星》當然是因為我很喜歡整班人很熱血，團隊一起衝。我當年予人的印象不太好，即使我入了二十強。今屆我放低了很多事，自己亦開朗了很多，演戲令我放下了很多、開心了很多，看看Moley點樣大個仔。」

他對自己的演出作出檢討，「這數年我都有Loop回自己的表演，整件事很素。今年可能訊息會比較多，我表演會想告訴別人一些事，是比當年不同了的一個地方。」

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

身兼多職

Moley近年投身飲食業，「這數年我經營餐廳。現時的市道不太好，正在捱的過程，尚未回本，但不要緊，我覺得堅持就會有希望。那是其中一個副業，我不時會回去幫忙。」

他續道：「我會接廣告拍攝，之前亦拍過學生作品，希望能拍電視劇。另外，我成為了小朋友的補習老師，他們跟一般小朋友不一樣，會有Professor看着，亦學習如何去教導他們。」

自我增值

同時，Moley亦有學習演戲，「學演戲是很重要的，第三屆做幕後時，看着祖堯老師教其他人演戲，那是很重要的，我在旁邊也吸收了很多。我便的起心肝在這兩年跟老師學演戲，這令我開心了很多，世界觀也不同了。我望的所有事都很有愛，今屆的人的愛都是滿滿的。」

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R