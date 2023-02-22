【飲食速報】在咖啡店偶遇生活小確幸　初春新品：火山咖啡杯+黑糖燕麥奶泡咖啡

▲ 左為Creo by Brentwood的火山咖啡杯；右為星巴克的黑糖燕麥奶泡咖啡。

每日總少不咖啡來尋找生活中的小確幸，除了慣常的美式咖啡、焦糖咖啡、鮮奶咖啡之餘，倒不如一試各咖啡店的新作，期望遇上驚喜。

Creo by Brentwood︰火山咖啡杯

作為本地概念咖啡店之一的Creo by Brentwood，近來在跑馬地開設第三間分店，繼續主打優質咖啡和咖啡美學。最特別是咖啡杯，以黑色山型杯身為主體，杯子內壁有大膽的配色，鮮明有個性。至於咖啡豆則選用本地的鳳凰咖啡，更設計出不同咖啡飲品。

▲ Seedlip Americano以不含酒精的蒸餾酒Seedlip為主打，以其柑橘味來配搭美式咖啡。(Creo by Brentwood)

當中有Magic，以雙份Ristretto(濃縮咖啡中的精華)為主打的創作；Cafe1+1則是為想更深入品嚐，以及了解拼配咖啡味道的愛好者而推出，可以用一個價錢同一時間嘗試招牌的濃縮咖啡和牛奶咖啡，獲得雙重滋味。另外亦有一系列限定飲品，包括略帶酒精味道的Seedlip Americano、以伯爵茶調配的Earl Grey Latte等。

星巴克︰黑糖燕麥奶泡咖啡

先有總有一間在附近的星巴克，近來首次推出採用醇植物燕麥奶泡的黑糖燕麥奶泡咖啡，結合芳醇平衡的黃金烘焙特濃咖啡和黑糖的甜香風味，面層配上綿滑細緻的燕麥奶泡，並灑上一行咖啡粉作點綴，平衡風味令人回味無窮。

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記者︰劉妙賢