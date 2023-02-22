【財政預算案2023】多間大學樂見措施支持創科發展　助應用科研成果造福社會

▲ 多間大學樂見措施支持創科發展。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（22日）發表財政預算案。政府計劃資助大學及科研機構設立主題研究院科，推動人工智能、量子科技及生命健康科技研究，亦打算引進創科人才，並推行「專利盒」稅務優惠，促進科研合作。多間大學樂見措施支持創科發展，提高本港科研實力，並可應用科研成果以造福社會。

政府在財政預算案提出研究建立人工智能超算中心，預留30億元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，並計劃投放60億元資助大學及科研機構設立主題研究院科，以及轉化研究成果和研發生命健康科技等。另外，政府也建議引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作，並推行「專利盒」稅務優惠，為通過研發活動而產生的合資格專利，提供稅務寬減。詳情即看：【下一頁】

就政府對創科發展的大力支持及承擔，浸會大學校長衞炳江認為，措施有助本地大學、科研人員及創科業界進一步在這些科學領域發揮優勢，提升大學以至其他研究機構的科研實力，轉化研究成果。

衞炳江亦認為，措施有助增加本地創科人員與企業交流及合作機會，吸引有志於創科的研發人員創造新知識及投資，並將科研成果應用在生活上，令社會受惠。

教育大學校長張仁良教授歡迎多項有關推動創新科技及人才培訓的措施，他表示掌握數碼科技能令學生與未來世界接軌，並指政府資助中學舉辦與資訊科技有關的課外活動，有助提升學生的創新及解難思維，壯大創科人才供應。

香港大學發言人表示樂見新舉措，包括成立人工智能超算中心、微電子研發院，以及推動綠色城市和經濟等。港大指，歡迎預算案投入資源，增加年輕人的實習機會，並為科研人員提供機遇，認為有助留住和吸引人才在香港發展。

另外，對於財政預算案建議向中醫藥發展基金撥款5億元，衞炳江認為有助進一步強化中醫藥的人才培訓、臨床研究和行業的策略性發展，並推動本港中醫藥科技化、普及化和標準化，確立中醫藥在現代化醫療體系的重要性。

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記者：梁凱婷