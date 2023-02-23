【家庭悲劇】產後抑鬱媽勒死3孩後自殺不遂　丈夫選擇原諒︰她深愛我們

▲ 一名產後抑鬱媽媽勒死3孩後自殺不遂。（facebook圖片）

產後抑鬱症對媽媽的影響巨大，甚至會不受控地傷害自己及孩子。美國一名媽媽患上產後抑鬱，將3名子女勒死後自殺不遂，被控謀殺罪。她的丈夫因痛失孩子而活在悲傷中，可是仍選擇原諒妻子，只因他認為妻子受病情影響而造成悲劇。

綜合外媒報道，事發於1月24日在美國馬薩諸塞州，32歲的護士Lindsay Clancy在家中勒死了3名年幼子女，分別是5歲女兒Cora、3歲兒子Dawson和7個月大幼子Callan。她的丈夫、3個孩子的爸爸Patrick Clancy回家發現悲劇，而Lindsay殺害子女後，試圖跳樓自殺，她被送往醫院獲救，目前仍在康復中。

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飽受產後抑鬱困擾

這宗3屍命案震驚當地社區，Lindsay被控以2項一級謀殺罪，以及3項勒死、攻擊和使用致命武器襲擊罪。檢察官稱，Lindsay在勒死3個孩子前不久，曾與丈夫通電話交談，沒有異樣。

她的辯護律師Kevin Reddington代表她不認罪，理由是她自去年5月產下幼子後，飽受產後抑鬱困擾，精神健康出現嚴重問題。律師提到Lindsay在事發前抑鬱症發作，曾在精神病院短暫停留，但5天後被送回家，而她在事發時正在服用12種藥物。

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檢察官反指出，Lindsay在事發前曾帶女兒Cora去看醫生，醫療辦公室的工作人員稱，她當時表現正常。她回家後，又與一對子女一起在雪地裡玩耍，母子3人還堆了一個雪人，並將照片發給了家人。

而這位母親查找距離家11分鐘路程外的一間餐館點了外賣，並讓在家工作的丈夫Patrick離開去取餐，質疑她這個行為可能是「為了誘使他離開更長的時間，以便她有更多時間進行謀殺」，案件的關鍵在於她是否有預謀。檢方認為即使她患有精神疾病，她仍然知道自己的所作所為是錯誤或非法。

丈夫盼妻子獲原諒

有親友為痛失子女的Patrick在GoFundMe發起眾籌，旨在幫助他支付醫療、喪葬及法律援助費用，因他經歷這場改變人生的悲劇後，在可預見的日子將無法工作。眾籌目標為100萬美元（約780萬港元），目前已達標。

Patrick在眾籌網站上分享，他在悲劇發生後睡得很少，還不斷地夢見3個孩子。他講述與Lindsay的婚姻非常美好，隨著她的病情迅速惡化，他們的夫妻關係變得更穩固。他為作為她的丈夫而感到自豪，並且一直慶幸能有她在生活中，妻子教會他如何成為一個更好的父親。他剖白︰

我希望你們內心深處都像我一樣原諒Lindsay，真正的Lindsay深愛我和孩子，我現在只想她能以某種方式找到平靜。

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責任編輯︰王明芳