【財政預算案2023】馬會：增加博彩稅只令非法外圍成唯一得益者　更嚴重影響持續捐獻能力

▲ 賽馬會對港府增加博彩稅的建議表示强烈保留（資料圖片）

財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中，建議香港賽馬會（「馬會」）於2023/24 至 2027/28 的5個財政年度，每年向港府定額繳交 24億元「額外足球博彩稅」，累計共 120 億元。馬會對增加博彩稅率的建議有強烈保留，表示本港的博彩稅率已屬全球最高。

馬會表示，上調調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱馬會的持續競爭力，最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。更重要的是，增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金作出捐獻的能力。

馬會又指，在新冠疫情下仍著力應對艱巨的經濟和民生挑戰，例如在2021/22年度，慈善信託基金在年度的恆常捐款以外，特別捐出 21 億港元支援與新 冠疫情有關的項目，以及支持香港特別行政區成立 25 周年相關的社區活動。 馬會表示，明白香港處於復常中，仍需面對經濟和民生問題，並理解港府增加博彩稅項的理由，但馬會的收入會因此而大幅減少，重大影響馬會對慈善信託基金的撥 款；然而，慈善信託基金不會減少每年批出的恒常捐款的水平。於 2021/22 年度， 有關捐款高達 45 億港元。

馬會強烈促請特區政府認真檢討及長遠調低現時已是全球最 高的博彩稅率，特別是介乎 72.5-75%的賽馬博彩稅率，並懇請港府展開對足球博彩發牌條件的檢討，使馬會有彈性及競爭力，應對非法外圍及境外莊家嚴峻的市場競爭及挑戰，以及緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。

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責任編輯：李芷玲