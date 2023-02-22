【好榜樣】阿媽半工讀進修GPA爆4　大專女兒成績較差感羞愧︰平時唔見佢溫書

▲ 一名大專女生的媽媽現正在專上學院半工讀進修，GPA竟然爆4，令女兒感到自愧不如。

不少打工仔工作後會半工讀進修，當中包括媽媽級，希望為子女做好身教。一名大專女生在網上討論區發文表示，她的媽媽只有中學學歷，約兩三年前開始在專上學院半工讀進修，但她工作繁忙不時要加班，甚少見她溫習，怎料她的成績平均積點（GPA）竟然有4，幾乎每份功課都獲A級，令她有感自愧不如。

該名女生在網上討論區Dcard以「媽咪讀返書 佢gpa高過我」為題發文，她現正就讀香港理工大學轄下的香港專上學院一年級，媽媽則正在香港大學專業進修學院（HKU Space）進修，並希望透過非聯招招生（Non-Jupas）升上大學。

女生解釋，媽媽小時候因家貧兼人口眾多，因此沒有錢升讀大學，故中學畢業後便出社會工作，其後結婚誕子建立家庭，直至約兩三年前，女生估計媽媽見他們已長大，亦因在社會工作多時有積蓄，決定重拾書本進修，入讀與現時職業有關的學系。作為女兒，她十分支持媽媽，並讚揚媽媽︰

我知佢嘅理解能力、記性同表達能力真係好好，所以到依家佢有錢可以讀書我都好支持佢。

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女生更驚訝媽媽的GPA竟然爆4，終於可以挑選其心水大學，她十分好奇為何媽媽能考取好成績，「平時都唔見佢會溫書，不過佢係好早就做好asm（功課）嗰啲人，佢依家開始諗上返邊間大學，琴晚問返先發現佢GPA有4，差唔多每份asm都有A，冇A都有B+。」

雖然女生戥媽媽開心，但同時她感到十分慚愧，成績遠遠及不上媽媽。「我sem 1只係差啲掂3（GPA），雖然我上個sem嗰啲科都唔係自己有興趣嘅科（呢個sem先係），但我覺得好羞愧，我係全日制學生，又冇返工都搞成咁，佢日日都要返工，時不時要加班，都可以有呢個成績，我真係要努力啲。」

媽媽具天資 社會經驗有助學習

女生自言也喜歡讀書，上學期已盡力，惟天資確實不及媽媽，「自己叻嘅科有A，但其他真係冇啦。」帖文引起不少網民留言為她打氣，吸收上學期的經驗後，今個學期就會有所進步，「你好叻啦，盡咗自己嘅力就夠啦」。

有網民更分析其媽媽考獲佳績的原因，並建議她「請教下佢有咩讀書心得」，點擊圖片即睇更多網民分析︰

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責任編輯︰王明芳