【財案2023】先導計劃助高中生獲取職專文憑　消息：職專教育目的並非「救校」

▲ 參加先導計劃的高中生可透過應用學習科目課時進行相關學習。（教育局圖片）

政府近年加強推動職專教育，財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，公布由2023/24學年起，職業訓練局（VTC）推出2年先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，據悉計劃會在不影響學生應考文憑試（DSE）的情況上課及進行實習等，以獲取職專文憑；連同早前公布「免入息審查資助計劃」（NMTSS）申請資格放寛，政府消息人士認同措施或有助處於「收生寒冬」的自資院校收生，但強調職專教育目的並非「救校」。

預算案公布，2023/24學年起，職訓局會推出為期2年的先導計劃，讓中學生及早接觸職專教育，發掘興趣。政府消息人士表示，計劃首年涉及款項88萬元，在文憑試框架下安排課程，讓高中生獲得職專文憑，包括透過學生的延伸學習時數及相關應用學習科目課時，進行實習和學習等，以達到善用時間、不影響學生應考文憑試，以獲取等同資歷架構第3級的職專文憑，裝備學生升學就業。消息指，當局擬跟1至2間中學合作，讓40多名學生參加，長遠再考慮推展到其他學校。

2023/24學年起，取代「毅進文憑課程」的應用教育文憑課程亦會恆常推出。政府消息人士指，課程涉及每年撥款1億元，支援IT學習的學習管理系統，首3年開發費用共613萬元，其後每年需123萬元維修費。

政府亦表示會繼續檢視「應用學位課程先導計劃」推行情況。政府消息人士表示，當局會在現行4個應用學位課程外，加推第2批、共2至4個新課程，共涉870萬元。現正跟自資院校商討，開辦人工智能（AI）及金融科技等，考慮涉社會需要及職專元素。

政府亦正分階段擴大「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）以首次涵蓋銜接學位課程，並理順SSSDP及為修讀自資學士學位課程學生提供的NMTSS執行細節。政府消息人士表示，後者申請資格放寬至文憑試未獲「3322」門檻考生，是逢行多元出路原則，承認措施或會導致自資院校「收多少少學生」，但強調職專教育目的「唔係救院校」，「佢哋（自資院校）要執笠我哋唔會阻止佢」，重申院校不應「跟風開課程」。至於早前3間自資大學取錄內地生上限獲提升至2成，消息人士指，當局是按個別院校過往收生情況及課程質素審批，強調院校應做好本地生課程，不可只靠內地生源。

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記者：馮琪雅