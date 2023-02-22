【非法捐精】社區BBQ活動參加小朋友極似樣　驚揭男子用多個假名四處留種

▲ 在澳洲某社區中，很多小朋友極似樣，父母驚揭有男子用多個假名四處捐精。（istock圖片）

澳洲一社區近日發現詭異事件，在BBQ親子聚會上，發現很多小朋友的樣貌相似，就像兄弟姊妹。父母追查下發現事態嚴重，揭發有一名男子用多個假名去捐精，令很多性小眾的父母成為受害者，估計涉事的男子有60名親生骨肉，不排除實際數字更多。

據英國《每日郵報》報道，澳洲有處是「LGBTQI」性別友善社區，吸引了Lesbian女同志、Gay男同志、Bisexual雙性戀、Transgender跨性別、Queer酷兒、Intersex雙性人的人在該區生活。早前該社區舉行了主要由性小眾人士參與的BBQ聚會，父母們發現他們的孩子樣貌看起來都非常相似，追查原因，發現真相。

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同一社區小朋友樣貌相似

由於該社區內有性小眾人士為組織家庭，選擇他人捐精方式受孕生孩子。很多小朋友似樣令家長起疑心，發現有似樣的孩子是同一「精主」，有一名使用假名的男子四處捐精，該名男子的身分尚未公開，但已知悉他使用4個不同的化名，向澳洲LGBTQI 社區的成員捐獻精子。

父母群大受震驚，當中有些人是通過非正式渠道認識該名男子，有父母獲悉事件後向當地的人工受精機構尋求協助調查。當地不孕症診所Fertility First的醫生Anne Clark指出，該捐精男子曾在其診所捐精一次，他並非完全白種人，後來知道該男子通過多種方式提供捐精服務，許多是非官方和不受監管的，如通過Facebook群組。

男子用多個假名四處留種

Anne Clark醫生表示已向政府相關部門提出該男子的罪行，知道他以捐精收取禮物、免費旅費等，這是刑事犯罪。據悉估計該男子有60名親生骨肉，不排除實際數字更多，有關社區孩子長大成人後，恐怕會容易出現亂倫等社會問題。

在澳洲，如支付或贈送禮物予捐精者都是違法，最高可判處15年徒刑。可是，由於網上難以監管，加上有需求，不少感絕望但想要成為父母的人願意以非法途徑找捐精者。

如在2個facebook專頁「Sperm Donation Australia」和「Australian Backpackers seeking Sperm Donation」，很多廣告帖文都是標榜「將孩子帶到這個世界上」。有網民留言，包括有一名聲稱19歲的單身女性想找人工授精捐贈者，另有帖文表明為捐精者提供數星期的免費度假。

而Donor Conceived Australia總監Aimee Shackleton表示，人們很少考慮如經非法途徑找捐精人工受孕的影響，不受監管的匿名交易過程存有風險。

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責任編輯：王明芳