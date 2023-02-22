【凍齡女神】全智賢美貌冰封19歲《野蠻女友》時期　憑6招「防腐」秘訣做靚媽

▲ 全智賢靠6招保養秘訣成凍齡靚媽。

南韓女神全智賢獲時裝品牌Burberry邀請遠赴英國出席倫敦時裝周，她以代言人身份穿上品牌標誌性乾濕褸亮相，展示時尚美態。

她甫出場即成傳媒焦點，同場還有被譽為「韓國隊長」的韓國足球員孫興慜。全智賢遇上這位球星頓時變成小粉絲，向偶像索取親筆簽名。

除韓國巨星與韓國球星世紀同框夠矚目，現年41歲的「凍齡靚媽」全智賢逆齡外貌更成為焦點之最。

不少網民大讚她與2001年主演經典喜劇《我的野蠻女友》中的無添加美貌一樣漂亮，當時全智賢只有19歲，冰封美貌22年不變！

點擊回顧全智賢19歲美貌：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【凍齡女神】全智賢倫敦Burberry時裝展化身小fans 向球星偶像孫興慜索親筆簽名【內附多圖】

已為兩子之母的全智賢，能夠keep住19歲美貌兼少女身段，花下的功夫絕對不少。她曾大方分享過自己的保養心得，原來單靠6招獨門秘訣，便輕鬆煉成「人間防腐劑」，究竟全智賢的獨門養顏秘方是甚麼？

全智賢凍齡第1招：注重保濕

全智賢之所以駐顏有術，原來十分注重為肌膚保濕鎖水。作為演員的她經常忙碌拍攝，同時需帶著濃厚的妝容，特別消耗水份，容易出現乾燥脫皮現象，所以無論每晚多疲倦，都必定敷面膜勤做保濕。

全智賢凍齡第2招：從不揉搓皮膚

她曾透露自己屬敏感肌膚，洗臉方面從不揉搓皮膚，反而反覆搓出泡沫，以豐盈泡沫採取「快狠準」做法快速徹底清潔，盡量縮短洗臉時間，減低清潔用品傷害皮膚的機會。此外，她還會以清酒護膚，有收細毛孔的功效，一周浸三次清酒浴，幫助排毒。

全智賢凍齡第3招：掌溫按摩法

除了在洗臉後用化妝棉濕敷精華液，還配合「掌溫按摩法」加速護膚品吸收，在短短3分鐘便能讓肌膚飲飽水。而且全智賢不用工作時甚少化妝，讓皮膚好好休息，就算素顏也必定塗防曬乳液，阻止紫外線傷害，減低衰老風險。

全智賢凍齡第4招：玫瑰果油按摩全身

她曾在節目《Everybody》分享維持性感鎖骨與柔嫩肌膚的秘密，每天都會在身體上塗抹玫瑰果油，並且按摩全身。玫瑰果油的維生素C比起檸檬還多60倍，美白與抗衰老效果顯著。

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

全智賢凍齡第5招：睡足8小時

充足睡眠有效促進新陳代謝，所以全智賢非常注重休息時間，每天一定睡足8小時，尤其凌晨3時是睡眠黃金時間，有效調整機能和促進新陳代謝，有助燃燒體內脂肪，相等於慢跑1小時所消耗的卡路里。此外，她每天必定運動至少30分鐘，從不讓自己停下來。

全智賢凍齡第6招：左手+塗口紅吃飯

除了做運動keep住苗條身形，全智賢自創獨門進食秘訣，就是用左手以及塗口紅形式吃飯，降低進食速度，逐漸感覺到飽足感，控制進食份量不用吃太多。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R