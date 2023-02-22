  • 18°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 18:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費劵】WeChat Pay HK本地商戶逾15萬　總交易額升近7成

社會 18:06 2023/02/22

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

（WeChat Pay Hong Kong FB圖片）　

政府將發放5,000元電子消費券。WeChat Pay HK表示，非常榮幸繼續成為協助發放消費券的儲值支付工具營辦商之一，他們將積極聯同商戶籌備推出消費優惠，希望能進一步刺激市民消費意欲，帶動經濟，以及推動本地電子支付在香港更普及的應用。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示，過去2年協助政府派發電子消費券的成功，市民對於電子錢包的接受程度比以往更高。即使消費券用完之後，不少消費者仍繼續使用電子錢包，並綁定銀行戶口或信用卡，或到便利店增值。

WeChat Pay HK自2021年消費券推出時作為指定營辦商，本地商戶數量已經超過15萬，覆蓋超市便利店、食肆快餐、繳費、網上購物、外賣、交通等方面。2022年第二階段消費券派發起計三個月（2022年8月7日至11月7日），WeChat Pay HK總交易金額較2021年消費券派發後同期增長67%。超市、便利店、快餐也分別增長約 130%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
今日 13:08
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
【財政預算案2023】政府衞生開支為1,248億按年減少近兩成　消息：慢病計劃及醫療券預算開支30億
今日 17:37
【財政預算案2023】政府衞生開支為1,248億按年減少近兩成　消息：慢病計劃及醫療券預算開支30億
【財政預算案2023】馬會：增加博彩稅只令非法外圍成唯一得益者　更嚴重影響持續捐獻能力
今日 18:03
【財政預算案2023】馬會：增加博彩稅只令非法外圍成唯一得益者　更嚴重影響持續捐獻能力

你可能感興趣

【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
今日 13:08
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
【財政預算案2023】政府衞生開支為1,248億按年減少近兩成　消息：慢病計劃及醫療券預算開支30億
今日 17:37
【財政預算案2023】政府衞生開支為1,248億按年減少近兩成　消息：慢病計劃及醫療券預算開支30億
【財政預算案2023】馬會：增加博彩稅只令非法外圍成唯一得益者　更嚴重影響持續捐獻能力
今日 18:03
【財政預算案2023】馬會：增加博彩稅只令非法外圍成唯一得益者　更嚴重影響持續捐獻能力
電子消費券 騰訊 電子支付

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

有政戲online - 預算案將派消費券　你估幾多錢？
今日 07:00
預算案將派消費券　你估幾多錢？
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
今日 13:08
【財政預算案2023】消費券派$5千　細價樓減印花稅、派糖減甜
【范冰冰2.0】薛凱琪容貌昇華被封「范冰冰2.0」　Fiona第N度進化嚇親粉絲【多圖】
12:29 2023/02/21
【范冰冰2.0】薛凱琪容貌昇華被封「范冰冰2.0」　Fiona第N度進化嚇親粉絲【多圖】