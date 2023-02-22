【電子消費劵】WeChat Pay HK本地商戶逾15萬　總交易額升近7成

▲ （WeChat Pay Hong Kong FB圖片）

政府將發放5,000元電子消費券。WeChat Pay HK表示，非常榮幸繼續成為協助發放消費券的儲值支付工具營辦商之一，他們將積極聯同商戶籌備推出消費優惠，希望能進一步刺激市民消費意欲，帶動經濟，以及推動本地電子支付在香港更普及的應用。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示，過去2年協助政府派發電子消費券的成功，市民對於電子錢包的接受程度比以往更高。即使消費券用完之後，不少消費者仍繼續使用電子錢包，並綁定銀行戶口或信用卡，或到便利店增值。

WeChat Pay HK自2021年消費券推出時作為指定營辦商，本地商戶數量已經超過15萬，覆蓋超市便利店、食肆快餐、繳費、網上購物、外賣、交通等方面。2022年第二階段消費券派發起計三個月（2022年8月7日至11月7日），WeChat Pay HK總交易金額較2021年消費券派發後同期增長67%。超市、便利店、快餐也分別增長約 130%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩