【電話詐騙】19歲男打電話扮兒子　呃8旬老翁14萬

▲ 警方今日（22日）拘捕一名19歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（資料圖片）

警方今日（22日）上午約10時接獲一名83歲男子報案，指他早前接獲一名男子來電，對方聲稱其兒子，因干犯刑事案件而被警方扣查，要求報案人到指定地點繳交6萬元保釋金。報案人於繳款後與家人聯絡，懷疑受騙。報案人於同日下午約1時，再接獲同一名男子來電，要求報案人到指定地點再繳交8萬元保釋金，報案人立即報案。

柴灣警區軍裝巡邏小隊第一隊人員接報到場，於同日下午約2時半在柴灣拘捕一名19歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

被捕男子現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；

市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；

市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出 查詢。

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記者：馮芷婷