【愛心午餐】港媽十多年風雨不改送新鮮飯盒 給子女盛載滿滿健康及母愛

▲ Kanris十多年風雨不改送新鮮飯盒，給子女盛載滿滿健康及母愛。攝:文子健、部份照片由受訪者提供。

近日不斷傳出午膳供應商延遲送飯、餸菜未熟、學生吃後感不適等消息，的確令家長感到人心惶惶。原為中學老師的Kanris，在女兒上學後決心辭職做全職媽媽，每日奔走學校與家中，是為了親手製作午餐給一對子女。十多年來，風雨不改地製作與運送午餐，讓她練出「無敵摩打手」，15分鐘已經可以製作出滿足咀刁兒子味蕾的午餐，兒子吃的不只是新鮮飯盒，而是盛載健康與母愛。

一切從煲水開始

由大女兒小一起，Karnis便天天親自炮製午餐及送到學校，隨後小兒子出世、上學，Kanris順理承章繼續煮飯送飯，最忙碌時，更要一次過送飯到兩間學校。採訪當日，Kanris邊回答我們的提問，邊有條不紊地製作兒子的午餐，15分鐘內，手到拿來地完成醃、切、煎、炒、蒸、包裝及洗抹等步驟，烹飪已是她擅長的項目，但Kanris笑返自己最初連煲水都不會。

沒人會差得過我，我婚前連即食麵都未煮過，連水滾也是通過科學堂看到本生燈燒水實驗才知道，因為媽媽太好，在家連水都不用我煲，麵都未煮過，滾杯麵是我唯一懂做的事，直到婚後因為搬出去不與媽媽住，那時我只可選擇出街食或自己煮，於是開始學烹飪，慶幸有媽媽教我。在沒有互聯網的年代，我媽在外面無論吃到什麼，回家都可以煮得返出來，我完全不喜歡入廚，但我為食，加上媽媽的好廚藝培養到我對食是有一點要求，因為不想餐餐出街食，惟有自己學煮。



是孩子外婆的傳承

雖然有時Kanris要在天寒地凍的早上準備午餐，但大部份時間，她也堅持在中午即煮即送到學校，過程中毫無怨言，她笑指背後主因是自己嘴饞。但其實，她與天下母親一樣，看到子女吃得好，健康成長才是最大原動力。

當年我讀的學校是要留校午膳，我媽媽會為我準備飯盒，但我吃的不是隔夜飯，而是她每朝早煮好，然後放入玻璃內膽的保溫壺，保暖至午膳時，由我中一到中六如是。到我做了全職媽媽，我沒有上班，我覺得由我去煮午餐給小朋友吃，是一個天公地道的事，我希望小朋友辛苦返足一日學可以吃得好。

為了不想將食材放在飯盒內太長時間，Kanris盡量配合子女學校午膳時間，用15至20分鐘製作好，再自駕10分鐘車，把最新鮮的飯送到子女學校。

我只是一個很普通的媽媽，不是想考藍帶，所以每日不是要想整什麼華麗便當，而是要去想『他喜歡吃嗎?』我不想是我夾硬要他吃，其實想煮美味的菜式給丈夫與子女，這已經是我的心願。

不介意兒子有要求

持續十年以上，風雨不改地送午餐，Kanris認為最大的難題是想食譜，除了不能天天重複，重點是她一對子女口味南轅北轍。

女兒還好，什麼都吃；但兒子口味很特別，他吃茄汁、但不吃番茄；飲粟米湯、但不吃粟米粒；吃薯條、但不吃薯仔，還有很多不同例子，做家長不要介意是小朋友多要求，可能有人會說『少爺仔諸多要求!』但我都幾開心他欣賞，而且又需要我這樣做。最開心一定是晚上他放學回來，我問他有沒有吃完飯，他說「吃完!」，我打開一看，他真的吃得乾乾淨淨，那我就滿足了。

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記者:許珞珩