【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋　陳豪感激太太為自己放棄事業

▲ 陳豪真係好錫太太。

貴為圈中「愛妻號」的陳豪（阿Mo）與陳茵媺（Aimee） 自拍拖到結婚都恩愛如昔，二人婚後Aimee為阿Mo誕下兩子一女，一家五口幸福美滿。

為太太花盡心思

阿Mo與Aimee不時在社交網晒相大放閃光彈，早前情人節這個大日子，阿Mo當然田貫徹其浪漫性格，送花又送上太太最愛的「大橙盒」做禮物，而三個寶貝則送上Aimee最愛的熊啤啤，更指是其童年回憶，真的很有心思。

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送逾200萬名牌袋

Aimee自與阿Mo結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此阿Mo一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人，所以阿Mo不時送上太太最愛的名牌手袋做禮物，難怪在Aimee的社交網不時見到她有該名牌不同系列的手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等款式，粗略估計總值最少200萬元，足見阿Mo對太太寵愛非常。

當中最值錢的收藏，必定是Aimee在2018年生日二人到意大利旅行時，阿Mo送的限量版Constance。

有指這個限量版手袋定價約12萬港幣，炒價更高達30萬港幣，難怪Aimee事後感謝老公：「I love my new limited edition present from Italy! thank you baby!」真的有錢都未必能夠買到！

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愛情保鮮法

結婚多年，二人仍如熱戀般相處，除了為對方製造驚喜外，阿Mo每年會安排一次二人世界的旅行，暫時放下三名子女，享受下甜蜜時光。

阿Mo曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力，他說：「亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

如此好男人，難怪不少女藝人及粉絲都羨慕Aimee，希望自己的另一半有阿Mo一半咁好！

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