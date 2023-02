【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋　陳豪感激太太為自己放棄事業

▲ 陳豪真係好錫太太。

貴為圈中「愛妻號」的陳豪(阿Mo)與陳茵媺(Aimee) 自拍拖到結婚都恩愛如昔,二人婚後Aimee為阿Mo誕下兩子一女,一家五口幸福美滿。

為太太花盡心思

阿Mo與Aimee不時在社交網晒相大放閃光彈,早前情人節這個大日子,阿Mo當然田貫徹其浪漫性格,送花又送上太太最愛的「大橙盒」做禮物,而三個寶貝則送上Aimee最愛的熊啤啤,更指是其童年回憶,真的很有心思。

送逾200萬名牌袋

Aimee自與阿Mo結婚後,淡出幕前專心相夫教子,對此阿Mo一直感激,更指太太為了自己的家庭放棄事業,自言一生欠了這個女人,所以阿Mo不時送上太太最愛的名牌手袋做禮物,難怪在Aimee的社交網不時見到她有該名牌不同系列的手袋,包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等款式,粗略估計總值最少200萬元,足見阿Mo對太太寵愛非常。

當中最值錢的收藏,必定是Aimee在2018年生日二人到意大利旅行時,阿Mo送的限量版Constance。

有指這個限量版手袋定價約12萬港幣,炒價更高達30萬港幣,難怪Aimee事後感謝老公:「I love my new limited edition present from Italy! thank you baby!」真的有錢都未必能夠買到!

愛情保鮮法

結婚多年,二人仍如熱戀般相處,除了為對方製造驚喜外,阿Mo每年會安排一次二人世界的旅行,暫時放下三名子女,享受下甜蜜時光。

阿Mo曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力,他說:「亦是我的一切,我並非工作為先的人,努力工作只是為了家庭,當明白這一點時,其他東西已變得不重要,家人開心才是首要。」

如此好男人,難怪不少女藝人及粉絲都羨慕Aimee,希望自己的另一半有阿Mo一半咁好!

