【超市大搜查】12款暗瘡護理潔面乳比拼　6款獲A級洗後乾淨不緊繃

▲ 《LDK》12款暗瘡護理潔面乳比拼。

不少人都有暗瘡問題，市面上有不少聲稱適合暗瘡肌膚的洗面產品， 應該如何挑選？日本雜誌《LDK》最近評測12款產品暗瘡肌潔面乳，比較清潔力、成分和使用感，當中有6款產品獲評為A級。

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測試1：清潔力

將潔面乳泡沫放在塗有人工皮脂的玻璃板上，靜置一段時間後用水冲洗，目測皮脂去除程度。

測試2：成分

由專家檢視產品包裝的成分表，含有保濕、防止皮膚粗糙、殺菌等功效的成分會加分，含乙醇等刺激性成分則扣分。

測試3：使用感

邀請多位監督員實際使用產品，並對潔面乳起泡程度、洗後舒適度等項目進行評分。

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在本次測試中，有6款產品獲得A級，其中「Nikibicare 藥用祛痘洗面奶」和「Acne Barrier Medicated Protect Wash」被評為「Best Buy」。《LDK》指兩款洗面奶清潔力強、使用感佳，洗後沒有緊繃感，因此獲得高分。

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責任編輯：沈佩珊