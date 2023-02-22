【走私煙酒】海關檢獲千四萬走私煙酒　稅值千一萬

▲ 海關人員於2月8日檢獲的懷疑走私煙草產品。（政府提供）

香港海關2月8日和13日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲一批懷疑走私煙草產品和烈酒，包括約150萬支懷疑私煙、約3,600公斤懷疑未完稅製成煙草和約20升懷疑未完稅烈酒，估計市值共約1,400萬元，應課稅值約1,100萬元。

▲ 海關人員於2月13日檢獲的懷疑走私煙草產品和烈酒。（政府提供）

海關人員透過風險評估，於上述兩日揀選及查驗兩個從廣東抵港，分別報稱載有衣服和家居用品的40呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員發現該批懷疑走私煙草產品和烈酒與其他貨物混雜於貨櫃內。

案件仍在調查中。海關將繼續根據風險評估及情報分析，並會加強執法，從源頭堵截私煙和私酒活動以保障稅收。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳户（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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記者：馮芷婷