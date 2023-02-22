【稅務上訴】公院醫生休息日工作獲償毋須徵稅　稅局上訴被駁回

▲ 梁家騮早前就補償金被徴稅獲判上訴得直，稅局提出上訴被駁回。資料圖片

終審法院早前裁定公院醫生休息日及法定假期候召可獲補假或補水，立法會醫學界前議員梁家騮獲賠償約170萬元，早前質疑稅務局將賠償額納入薪俸稅計算中，於高院提出上訴獲勝，稅局就此提出上訴，上訴庭(22日)今頒下判詞，其中1名法官認為賠償應被視為獎金，屬僱傭合約之收入，故應被納入計算薪俸稅計算中，其餘兩名法官則同意原審法官判決，遂以2對1駁回上訴，兼須付訟費。

本案申請人原為梁家騮，答辯人香港稅務局局長。本案涉及法律原則是稅務局局長根據《稅務條例》第8條，認為梁就休息日及法定假期補償金，應視作從任何僱員工作所得的收入，因此梁所獲之補償金被納入為2012/13年度薪俸稅計算中，梁早前提出上訴得直，稅務局局長就此向上訴庭提出上訴。

上訴庭副庭長關淑馨於判詞指出，梁所獲之補償金因其失去休息日及法定假期，這點並不爭議。醫管局與梁亦沒有就「候召」達成任何協議，所涉補償金亦經法庭頒令判決，並非因僱傭合約機制下而衍生，而是因其休息日及法定假期被剝奪而獲得，故此不應被徵稅，維持原判。上訴庭法官張澤祐亦同意判決，認為補償金並非獎金，而是因其休息日及法定假期被剝奪之賠償。



上訴庭法官林雲浩則認為，梁所獲之補償金是基於僱傭合約而獲得，應被視為獎金性質，梁依從指示候召，以致損失休息日及法定假期，因此所獲之賠償亦屬部份僱傭合約條款下之收入，應被納入計算薪俸稅計算中

資料顯示，時為公立醫院醫生的梁家騮，與另外兩名醫生就超時工作補償案提出訴訟，案件最終於2009年由終審法院作出判決，裁定醫生不獲超時工作補償，但就休息日及法定假期候召，即使候召而未有召回工作，亦列獲補假或補水一整天。法庭並就賠償方案定下計算方式，最終梁家騮獲賠償約170萬元。

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記者：林育慧

