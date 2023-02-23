【母乳餵哺】新手媽媽及早準備母乳餵哺　醫生︰分娩後首小時開始讓嬰兒吸啜

▲ 新手媽媽餵哺母乳，要留意分娩後首小時開始讓嬰兒吸啜。

越來越多香港的媽媽希望以母乳餵哺嬰兒，卻不能確定自己是否可以全母乳餵哺。

特別是在分娩後的第一個星期，可能會遇到以下三種情況，使她們懷疑自己的產奶量不足︰

1. 第一天未上奶

2. 第三四天嬰兒黃疸

3. 首星期內嬰兒體重減輕

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第一天未上奶

第一天未上奶這是正常的生理現象。產奶量受到兩個因素影響︰內分泌與吸啜頻密度。

在懷孕期乳房不會出奶，因為有胎盤所分泌的孕激素所壓抑。分娩時，胎盤離開體內，再無壓抑。三數天後，乳房會脹起來。選擇放棄不用母乳餵哺的媽媽，可以不理會它，幾天後，脹痛消失，從此收奶。

若果選擇用母乳餵哺的，必須在未脹奶前讓乳房知道。用吸啜來刺激泌乳素。

▲ 香港中文大學醫院兒科專科醫生梁淑芳醫生。（圖片提供︰香港中文大學醫院）

剛生下來第一個小時內就要讓嬰兒吸啜，開始下單（order），而且要頻繁下單，約每兩小時一次，面對軟綿綿的乳暈嬰兒容易接受，正確的含乳方法不應該產生疼痛或損裂。雖然第一兩天只有少量初乳，仍然要吸啜。否則，到了脹奶時才開始吸啜，嬰兒就較難掌握，容易使母親乳頭疼痛或損裂。跟著下來，產奶量就由泌乳素控制了，而泌乳素的生產是由吸啜頻密度而定。

奶量按嬰兒需要生產

慢慢，奶量就會按每個嬰兒的需要而生產，每個嬰兒都是獨特的，要相信他們有能力表達「肚仔餓就會搵食」。

第一天 每餐食2-10毫升 第二天 每餐食5-15毫升 第三天 每餐食15-30毫升 到了第七天 每餐才食30-60毫升

每個嬰兒都是獨特的，可見「早開奶，頻繁餵」是成功哺乳的重要策略。

但是，若在非必要情況下餵了奶粉，吃飽了的嬰兒自然不會用力去吸啜母親乳房了，那麼泌乳素就不能被刺激，奶量就隨之減少，致令母親誤以為自己不能生產足夠奶量了。

至於另外兩個情況，將在下一篇文章繼續解釋。

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撰文︰香港中文大學醫院兒科專科醫生 梁淑芳醫生