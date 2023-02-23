【財政預算案】派$5000消費券降退稅額　港爸媽打工仔大嘆︰寧願減多啲稅

▲ 政府擬派5千元消費券卻降退稅額，有港爸媽指「寧願減多啲稅」。

政府昨日（22日）發表新一份財政預算案，擬派5千元電子消費券，不過薪俸稅退稅上限降至6千元。有港媽在網上討論區分享對財政預算案的意見，認為派消費券不如減多些稅，有感納稅人受惠少，負擔卻愈來愈大。

退稅比派消費券更有用

該名港媽昨日（22日）於「親子王國討論區」，以「派消費券但減退稅，咁又咩用」為題發帖，表示原本有2萬元退稅額，去年派1萬元消費券，退稅額減至1萬元，認為︰

今年派得5千，條數應該係加返5千退稅，但依家仲要扣多4千，變相我哋要嘔突……

港媽指其他基層福利不見派完再減，去年綜援額外派半個月糧，今年如是，因而提出「點解唔再減一半」。她慨嘆︰

永遠對要交稅嘅人唔公平！

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不滿新來港人士獲派消費券

帖文引起家長網民熱議，同意港媽說法，退稅減稅比派消費券更有用，批評降退稅額之舉「最初2萬，即係少咗萬5」、「唔減多啲稅，漠視民意」。不少人不滿新來港人士亦獲派消費券，表示「真係好離譜，真係永久先攞得囉」、「養埋佢哋！佢哋仲有錢過我」，甚至形容為「刧富濟貧」。

另一方面，有人贊成派消費券，「反正咩都無份，唔派都係唔知邊度枉使咗佢」。有網民指，政府興建大量公屋，加上樓價跌，賣地收入減少，「政府錢從何來？預咗愈來愈交得多稅」，亦有市民無奈接受「不嬲都係咁，唔鍾意都無辦法」。

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分兩期發放5千消費券

政港府擬向18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5千元電子消費券，先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3千元消費券予合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

此外，政府計劃提高子女免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由12萬增加到13萬元。而薪俸稅則可以百分百退稅，上限6千元，較去年1萬元低。

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責任編輯︰王明芳