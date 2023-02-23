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【宅男女神】陳瀅遊日肌膚白裏透紅如少女　6招護膚瘦身心得大公開

保健美顏 11:23 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

陳瀅遊日嘆壽司，肌膚白裏透紅如少女。

貴為無線當紅小花，現年33歲的陳瀅（Jeannie）早前便拎長假趁新年飛往加拿大探親後，便樂而忘返，繼暢遊美國後，今次再轉站到日本繼續狂玩狂食。她分享一張張口食壽司的照片，不但突出女神的巴掌臉，網民更驚嘆其白裏透紅的肌膚，紛大讚她彷如一名少女。

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陳瀅早前在Instagram上載多張她在東京旅遊的照片，只見她大曬多款食物相，完全食過不停，可見非常捨意。雖然已經放了接近一個月的長假，不過，身型卻依然均勻，未見發福。其中一張她與友人於店內食壽司的照片，即使將鏡頭拉近影大頭照，只見她臉龐仍然相當瘦削，加上白裏透紅的肌膚，令不少網民跪求保養心得。

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事實上，陳瀅便曾透露，她的護膚心得便是女孩子一定不能懶，非常重視皮膚清潔及補濕。至於減肥方法，她指自己不會盲目地減，而是希望瘦得健康，因此減肥方法以運動為主，以食得清淡取代節食。

陳瀅護膚瘦身6招

  • 面要乾淨，每日徹底卸妝，就算多累也一定要卸妝再用潔面產品。
  • 避免太乾的潔面產品，最好是會起泡，令皮膚避免繃緊。
  • 洗完面後習慣用爽膚水，幫助皮膚補濕，之後就用乳液鎖住肌膚水份。
  • 定期做皮膚分析，因應不同狀況去對應，例如天氣轉變。
  • 積極運動，習慣黃昏6點至8點去跑步，跑完步後不再進食。
  • 均衡飲食，平日食得清淡，及奉行16:8 飲食法（即每天斷食16小時，並只在剩下的8小時內進食）。

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責任編輯：羅嘉欣

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