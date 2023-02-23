【財案2023】江玉歡質疑向馬會「開刀」恩將仇報 陳茂波：馬會應為社會復甦多出一份力
財政預算案昨日發表，財政司司長陳茂波今日與財經事務及庫務局局長，就2023-2024財政年度財政預算案及開支預算作出簡報。不少議員關注政府征收馬會足球博彩稅方面，選委界議員江玉歡質疑，政府向馬會開刀是否有恩將仇報感覺，陳茂波指，馬會儲備充足，應對本港出一份力。
會議中，不少議員關注財案中，政府向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅問題。選委界議員管浩鳴指，馬會新聞公告中顯示，承諾不會減少恆常慈善事業的承擔，但對非恆常的慈善事業則不擔保，管浩鳴指出，過往馬會很多慈善事業都是非恆常，如此做法變相會減少馬會對慈善事業的支援；江玉歡則關注，馬會撥給慈善基金的額外捐款會減少，會否對一向依靠馬會捐款的社福機構構成影響，間接影響貧苦大眾，她又形容，目前本港一復常，政府就向馬會開刀，是否帶出一種恩將仇報的感覺。
陳茂波指，馬會有足夠的承擔能力，他又指馬會在2021年投資環境好的時候，在投資上賺了非常多，整個機構的財政儲備亦充足，他表示，目前本港正處百業復甦階段，需要支援鞏固時，馬會多出一份力支援是應該的。
新民黨議員容海恩關注增加子女免稅額方面，她希望，陳茂波可考慮繼續把子女免稅額逐漸增加，讓更多家庭受惠，她亦關注，若要支持居家安老，亦需支持居家安老的僱員，例如外傭免稅等。陳茂波表示，有關退稅考慮到庫房收入減少外，亦需留意執行上的細節。
實政圓桌議員田北辰形容，財案中用5.5億舉辦大型盛事吸引旅客是「細眉細眼」，「 搞了都無人記得」，他提倡，本港可建立一個國際賽車場，可以達到一步到位效果， 另外，他又促政府應開始討論拓展新稅制。對於賽車場問題，陳茂波表示，有關設施需要涉及土地問題，解決土地問題，目前最需處理的是填海。對於稅制改革，即使討論，亦需有合適時機，他認為，歷經三年疫情困擾，提及稅制改革會為社會添煩添亂，因此他認為，目前暫不會提出。
民建聯議員顏汶羽關注，政府是否可以資助本地大學生及大專生留在本港實習， 陳茂波表示，若有政府資助青年人實習，找到實習機會更大，而政府亦鼓勵大學生及大專生到大灣區及境外實習，至於本地實習機會，他指出，本地大學亦設有就業輔導處，本地實習可交由本地大學提供支援。
另外，新思維狄志遠再重申反對政府削減社福機構1%開支，他形容， 疫情時期，政府沒有重視社福界人手短缺問題，卻在公務員編制上增添更多人手，質疑是雙重標準。陳茂波表示，削減開支是迫不得已，他形容，疫情時期大家都要共度時艱，他指出，政府在社福的開支是1290億，是政府在各個開支中最大。陳茂波強調，財案亦花不少篇幅在扶貧方面，並指會在力所能及範圍內盡可能照顧社會上弱勢社群。
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記者：關景騰