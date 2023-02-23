【財案2023】江玉歡質疑向馬會「開刀」恩將仇報　陳茂波：馬會應為社會復甦多出一份力

▲ 財政司司長陳茂波今日就新一個財政年度財政預算案及開支預算作出簡報。（梁偉榮攝）

財政預算案昨日發表，財政司司長陳茂波今日與財經事務及庫務局局長，就2023-2024財政年度財政預算案及開支預算作出簡報。不少議員關注政府征收馬會足球博彩稅方面，選委界議員江玉歡質疑，政府向馬會開刀是否有恩將仇報感覺，陳茂波指，馬會儲備充足，應對本港出一份力。

會議中，不少議員關注財案中，政府向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅問題。選委界議員管浩鳴指，馬會新聞公告中顯示，承諾不會減少恆常慈善事業的承擔，但對非恆常的慈善事業則不擔保，管浩鳴指出，過往馬會很多慈善事業都是非恆常，如此做法變相會減少馬會對慈善事業的支援；江玉歡則關注，馬會撥給慈善基金的額外捐款會減少，會否對一向依靠馬會捐款的社福機構構成影響，間接影響貧苦大眾，她又形容，目前本港一復常，政府就向馬會開刀，是否帶出一種恩將仇報的感覺。

陳茂波指，馬會有足夠的承擔能力，他又指馬會在2021年投資環境好的時候，在投資上賺了非常多，整個機構的財政儲備亦充足，他表示，目前本港正處百業復甦階段，需要支援鞏固時，馬會多出一份力支援是應該的。

新民黨議員容海恩關注增加子女免稅額方面，她希望，陳茂波可考慮繼續把子女免稅額逐漸增加，讓更多家庭受惠，她亦關注，若要支持居家安老，亦需支持居家安老的僱員，例如外傭免稅等。陳茂波表示，有關退稅考慮到庫房收入減少外，亦需留意執行上的細節。

實政圓桌議員田北辰形容，財案中用5.5億舉辦大型盛事吸引旅客是「細眉細眼」，「 搞了都無人記得」，他提倡，本港可建立一個國際賽車場，可以達到一步到位效果， 另外，他又促政府應開始討論拓展新稅制。對於賽車場問題，陳茂波表示，有關設施需要涉及土地問題，解決土地問題，目前最需處理的是填海。對於稅制改革，即使討論，亦需有合適時機，他認為，歷經三年疫情困擾，提及稅制改革會為社會添煩添亂，因此他認為，目前暫不會提出。

民建聯議員顏汶羽關注，政府是否可以資助本地大學生及大專生留在本港實習， 陳茂波表示，若有政府資助青年人實習，找到實習機會更大，而政府亦鼓勵大學生及大專生到大灣區及境外實習，至於本地實習機會，他指出，本地大學亦設有就業輔導處，本地實習可交由本地大學提供支援。

另外，新思維狄志遠再重申反對政府削減社福機構1%開支，他形容， 疫情時期，政府沒有重視社福界人手短缺問題，卻在公務員編制上增添更多人手，質疑是雙重標準。陳茂波表示，削減開支是迫不得已，他形容，疫情時期大家都要共度時艱，他指出，政府在社福的開支是1290億，是政府在各個開支中最大。陳茂波強調，財案亦花不少篇幅在扶貧方面，並指會在力所能及範圍內盡可能照顧社會上弱勢社群。

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記者：關景騰