【特首訪粵】李家超率高官坐高鐵一等座訪粵　指粵港同胞真摯感情密不可分

▲ （李家超fb）

特首李家超今（23日）率領高官往廣州及深圳訪問，料跟兩地市領導會面，就全面深化合作進一步交流，共同推進大灣區高質量發展。

李家超於fb發文及圖片，顯示他正坐在高鐵「動感號」的一等車廂；亦有一眾官員包圍住他，料高官以包廂形式坐高鐵往廣州。

李家超稱，香港與廣東省及深圳市唇齒相依，一直期待在粵港通關後，立即到訪廣東及大灣區內地城市。疫情期間，深深感受到和廣東省及深圳市血濃於水、密不可分的關係。有賴中央政府、廣東省和深圳市政府一直全力支持，與港府一起全力抗擊疫情，在特區抗疫復常路上發揮了關鍵作用，充分反映廣東省及深圳市人民與香港同胞密不可分的真摯感情。

他強調，一直勉勵團隊要更積極在項目籌劃過程中主動參與，與廣東省、深圳市和各灣區城市包括澳門連成一線，強強聯手，同為國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設等作出更大貢獻。為加強領導力量，李家超已設立「融入國家發展大局督導組」，他親自擔任組長，三位司長任副組長，以 「1+3」的領導加強頂層統籌和推動，從宏觀角度總攬推進和督導融入國家發展大局的工作，積極推動大灣區各領域的高質量發展。

特區代表團將趁此行積極推動便利粵港澳大灣區雙向人才流動、創新科技合作、金融服務合作，以及香港高等院校在大灣區內地城市的合作項目等工作。他深信，政府團隊會利用好香港的優勢，為高質量建設粵港澳大灣區、實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

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責任編輯：TOPick港聞組