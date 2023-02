【On Call 36小時II】朱千雪重遇童星繼女　曾加入韓國女團莊錠欣現北上發展

昔日的TVB童星莊錠欣(Elkie)現已亭亭玉立,現年24歲的她最近回港跟曾於《On Call 36小時II》合作的媽媽朱千雪(Tracy)重逢,母女約會留倩影。

早年於韓國發展的莊錠欣成為女團CLC成員,不過Elkie於前年已退團,並赴內地發展演藝事業。

母女合照

莊錠欣於IG發帖文道:

朱千雪亦於限時動態內分享合照,並謂:

10 years later I am now learning from your experiences