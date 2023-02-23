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【On Call 36小時II】朱千雪重遇童星繼女　曾加入韓國女團莊錠欣現北上發展

娛樂 12:25 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

童星出身的莊錠欣（Elkie）與「媽媽」朱千雪重聚。

昔日的TVB童星莊錠欣（Elkie）現已亭亭玉立，現年24歲的她最近回港跟曾於《On Call 36小時II》合作的媽媽朱千雪（Tracy）重逢，母女約會留倩影。

早年於韓國發展的莊錠欣成為女團CLC成員，不過Elkie於前年已退團，並赴內地發展演藝事業。

【On Call 36小時II】翻唱IU《愛的迫降》獲周子瑜力讚　莊錠欣赴韓發展任女團領唱【有片】

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母女合照

莊錠欣於IG發帖文道：

我們也10年了💓💓hahhahaha #alwaysnicetalk #notbadphotographer

朱千雪亦於限時動態內分享合照，並謂：

10 years later I am now learning from your experiences

【On Call 36小時II】莊錠欣演朱千雪繼女潛質早現　Elkie衝出香港成韓團偶像

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演藝生涯

童星出身的莊錠欣曾為家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees成員之一，她亦參演過多部TVB劇集包括《富貴門》、《公主嫁到》、《愛·回家》、《On Call 36小時II》、《張保仔》等，於觀眾心中留下深刻印象。

2015年，莊錠欣在Cube娛樂的海外公開選秀合格後成為練習生，翌年加入已出道的韓國女團CLC，正式出道並成為領唱擔當，其代表水果為櫻桃。

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

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不過，有傳她因在4年女團生涯中沒有收過演唱會等收入的分成，而於2020年經由京師律師事務所向Cube娛樂發出律師信，並於2021年終止合約及退出CLC。

退團後，莊錠欣便轉往內地發展，於廈門設立了莊錠欣工作室，主力發展中國市場。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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