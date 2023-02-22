劉浩⿓成立個⼈⼯作室　⽬標3年內創造出⼀位新星

▲ 劉浩⿓與阿Bob合作。

回復⾃由⾝的劉浩⿓（師兄）於今⽇（2月22日）在⻄九⿓⽂化區露天餐廳舉⾏記者會，宣布與棋⼈娛樂製作合作，成立個⼈⼯作室「⽣意兄⿓⼯作室」，取其食字諧⾳，希望⼯作室能⼤展鴻圖、⽣意興隆，讓⾃⼰像公司logo上的孫悟空⼀樣，以多變⾓⾊在圈中繼續發光發亮。

師兄在圈中向來歌、影兩線發展，疫情下和好友Eric Kwok、⾕德昭更嘗試主理的YouTube頻道「Round Table Poker圓桌德州撲克」，邀約圈中好友邊玩牌邊傾偈訪問，短短兩年多頻道做得有聲有⾊。

▲ 大批好友到賀。

大批好友支持

在管理頻道同時，師兄才驚覺⾃⼰多年原來儲落⼤堆⼈際網絡，加上疫情期間，內地和澳⾨⼯作斷斷續續受影響，師兄和不少⼈⼀樣，開始有著深深體會和領悟，終是盟起⾃組公司念頭。

今次成立⼯作室，師兄坦⾔希望讓⾃⼰處事更獨立：「新⼀年新階段，都想試吓⾃⼰發展，始終⾃⼰話事，無論接⼯作或者睇法，⾃由度會⼤⼀啲，今次開⼯作室，⼼情就好似結婚咁緊張，嚟緊新公司會幫⾃⼰接幕前⼯作之餘，亦會有同其他藝⼈歌⼿合作嘅Project。」

同時，他更透露⼯作室⽬標，是要在3年內創造出⼀位新星。

記者會上，除獲不少好友現⾝撐場外，老友蘇永康、謝霆鋒、姜皓⽂、鄭希怡、Eric Kwok及梁漢⽂亦特別為他錄製短⽚祝賀，其中蘇永康更舉出兩個例⼦，笑⾔師兄很適合當老闆。

▲ 蘇永康未能到場但預先拍片祝賀。

蘇永康憶舊事

當中，蘇永康說：「好多⼈話要觀察⼀個⼈，平時玩嘅時候就係最真嘅個性，我好鍾意同師兄玩，平時同佢玩Poker，無論張枱嘅數幾亂，或者佢⼀早輸清光，佢都會清清楚楚計好條數，永遠唔會亂。」

蘇永康續稱：「我同佢去滑雪，話⼤家約11點準備好，佢永遠會早到10分鐘，坐喺度優遊⾃在咁，幫⾃⼰著好晒裝備，好靚仔咁坐喺度，仲可以問你：『我有冇嘢可以幫你』，呢種⼈嘅個性好適合做老闆。」

⾄於霆鋒亦祝師兄新公司⽣意興隆，新⼀年⼼想事成、事事順利。

▲ 新歌MV女主角陳欣妍到賀。

陳欣妍任MV女主角

與此同時，師兄亦在記者會上發佈由好友側⽥作曲、林若䌀填詞的新歌《沒⼈坐的梳化》，為事業翻開⼀⾴嶄新的篇章，這是師兄五年後再次推出的新歌，笑⾔是有感過去樂迷好像都偏向喜歡他唱情歌多於其他，故特意請來側⽥出⼿，繼《⼆等天使》後再度為他製作歌曲。

新歌MV更有陳欣妍（Shirley）幫忙任女主⾓，Shirley在會上稱：「恭喜師兄今⽇開公新聞聯繫： Iris 6048 8406 /Letitia 9423 6925

司，⾃⼰就好開⼼拍到佢新公司第⼀個MV，做到第⼀個MV女主⾓，祝師兄嚟𡁵多啲⾦曲。」

▲ 阿Bob贈師兄孫悟空如意棒。

阿Bob贈如意棒

最後⾝兼「⽣意兄⿓」⽣意合夥⼈的阿Bob林盛斌上台，送予師兄孫悟空的如意⾦箍棒，還分享曾經看過師兄訪問，⾒到他⼀度決定為專⼼拍戲⽽放棄唱歌，但師兄其䋿好喜歡唱歌「why not both」，所以唱歌外更希望透過今次合作開公司，可以為師兄有更多新嘗試。

最後⼆⼈齊齊進⾏點睛儀式，寓意新公司「⽣意兄⿓」財源滾滾，發光發亮。

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