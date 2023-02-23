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【恐怖意外】6歲女童跌倒遭17cm髮簪插喉　由口腔刺穿後腦大難不死

親子 12:05 2023/02/23

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

6歲女童跌倒遭17cm髮簪插喉，由口腔刺穿後腦。

家長要時刻看實子女，西非國家馬里發生一宗恐怖意外，一名6歲女童不慎絆倒，被一支長達17cm的金屬髮簪刺穿喉嚨兼後腦勺，令她當場大量失血及不斷流口水，須趕緊送院救治。

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據英國《鏡報》報道，該名6歲女童日前不慎絆倒，墮地時被一支7吋長（約17cm）的金屬髮簪插入口中刺穿喉嚨，再從左耳背附近穿出，導致女童大量失血，並不斷流出口水，卻無法張開嘴巴，而脖子扭曲導致頭部傾斜。

送院後經X光照顯示，該支髮簪穿破喉嚨後，已經靠近頸內動脈和頸靜脈，需緊急做手術。醫生最後成功從女童喉嚨中取出髮簪，幸送院及時，女童最終沒有生命危險。

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當地政府提醒居民，如家中小朋友吞下異物或被異物傷及喉嚨，須立即就醫。部分傷者或會大量出血，在送院過程中應確保呼吸道暢通。

小孩曾被鉛筆筷子插穿喉

而小朋友跌倒被尖銳物品插穿喉的事件不時發生，內地江蘇曾有4歲女童在家跳床時跌倒，被一支鉛筆意外地直插入頸，幸筆尖沒有刺穿動脈，在鬼門關前兜了一圈。同樣在江蘇另有一名2歲童拿著筷子插蘋果進食時不慎跌倒，筷子直插他的喉嚨致後頸凸出，幸送院治療後沒性命危險。

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責任編輯︰王明芳

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