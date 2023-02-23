【財政預算案2023】派錢$5,000跑輸澳門　陳茂波：不能打腫臉皮充闊佬

▲ 陳茂波出席電台聯播節目。（梁偉榮攝）

政府財政預算案宣布，向合資格港人派5,000元電子消費券，財政司司長陳茂波今早（23日）於電台節目接受市民質詢，遭人來電炮轟派錢太少，跟澳門年年派錢過萬元比較是「越來越縮」，直斥陳茂波孤寒。但財爺回應稱，「不能打腫臉皮充闊佬」，承認今年粒糖無咁甜，期望市民諒解，已是政府力之所及。

陳茂波今早在電台節目表示，今個財政年度預算赤字1,398億元，預料下一財政年度仍錄逾500億元赤字，雖然財政儲備水平仍算健康，但推出紓困措施而言就要「睇餸食飯」。

有市民致電到電台表達意見，其中有人不滿派錢縮水，直指香港還有大筆外匯儲備及基金，派錢能力仍有：

派得5,000蚊越來越縮，人哋澳門年年派過萬，輸人唔輸陣呀，香港真係好丟架

波叔你就叫「劏房波」，點解你咁孤寒，做人唔得咁㗎嘛。

陳茂波回應這位聽眾稱，不能打腫臉皮充闊佬，指外匯基金不能隨便動用，否則可動搖貨幣穩定。他承認粒糖今次無咁甜，期望市民諒解，指今次派糖措施是政府力之所及。

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責任編輯：TOPick港聞組