【緋聞情侶】麥美恩獲緋聞男友送生日驚喜? 　與許文軒同框合照被讚合襯

▲ Mayanne收到驚喜？

麥美恩（Mayanne） 早前與戴祖儀去了韓國拍旅遊節目，二人寓工作於娛樂，吃得開心又玩得開心。將於本月28日36歲生日的Mayanne回港後，就獲一班好友周奕瑋﹑駱胤鳴與老公及緋聞男友許文軒（Edmond）預祝生日，他們又準備了兩個精緻蛋糕，能有一班好友如此錫自己，難怪Mayanne都感到相當高興和感動。

Mayanne在網上留言：「等咗三年. 三年啦…終於可以齊人食飯仲要同我慶祝生日#go36 #gogorabbit感恩有你地，呢幾年多謝有你地陪伴，陪我玩﹑陪我傻﹑陪我發夢，人生有個真正癲友的確好極，最後影大合照都要玩野。」

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Edmond送驚喜？

相中所見壽星女拿着一束鮮花開心得笑逐顏開，而周奕瑋就指紮花不是他準備，自己甚麼都沒有做過，只說了句生日快樂。

雖然Mayanne沒有明確表示紮花是誰人送，但她謝謝駱胤鳴與老公送的禮物，而周奕瑋亦自己沒有準備鮮花，相信鮮花是由Edmond預備。

最好笑的是周奕瑋留言：「又係花，悶唔悶㗎？」Edmond回覆：「係囉，我都覺得好悶！」壽星女則tagEdmond表示：「俾少少誠意啦…唔該」兩個隔空耍花槍，真係Sweet！

▲ 收到花好開心，倒影見到Edmond。

二人同框照 緋聞傳出多年

除此之外，在大合照可見，Mayanne與Edmond一起站在中間位罝，女方更搭着男方膊頭，難怪一班網民指二人甜蜜得旁若無人，大讚他們十分合襯，絕對是男才女貌。

Mayanne與Edmond的緋聞傳出多年，不過二人一直沒有承認，亦不介意將緋聞「擺上枱」。雖然去年Mayanne在訪問中自稱單身，即傳出他們感情生變，更指其社交網沒有男方的蹤跡。

Mayanne為此反應極大，很快便在社交網出Post回應，並附上一張與Edmond的合照，力證二人仍有來往。

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為事業衝刺放棄追尋愛情

Mayanne早前接受TOPick專訪指在朋友介紹下結識一位圈外男士，惟二人未有進展：「我太喜歡工作啦，大家感覺淡了，某段期間聯繫比較密，放完假回港我又找回重心，靜下來便想重投工作。」

為事業衝刺的Mayanne放棄追尋愛情，她說：「有些好姊妹廿多歲已計劃結婚生仔，但我知道某些機遇過了40歲也未必遇到，我不會後悔，因為清楚自已想要甚麼。」



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